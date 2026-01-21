De “los ricos también lloran” al debate sobre el poderío del ministro de Salud y su familia: “Un clan que ha vivido del Estado”

En medio de los cuestionamientos por las quejas de la falta de pago de Nueva EPS y Savia Salud, en las que el gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, entre lágrimas denunció la falta de pagos, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, desató controversia al responder que “los ricos también lloran”. No obstante, su familia y él también tendrían un poderío político y económico importante. Jaramillo, de 75 años, ha ocupado cargos como congresista, alcalde de Ibagué y gobernador del Tolima, entre otros, y aspiraba a cerrar su trayectoria política como alcalde de Bogotá, siguiendo el camino de Gustavo Petro. Entérese: “Los ricos también lloran”: ministro de Salud se lavó las manos al ser cuestionado por la crisis del hospital San Rafael de Itagüí No obstante, desistió de esa aspiración para asumir el reemplazo de la exministra Carolina Corcho en mayo del 2023, a solicitud del presidente. Y lleva en ese cargo desde entonces

La denuncia

El periodista Sergio Esteban Veléz cuestionó directamente al ministro Jaramillo en las declaraciones que dio sobre los “ricos” y lo responsabiliza políticamente por el deterioro en la atención médica. “Ministro, ¿cuáles ricos? ¿Los auxiliares de enfermería que no tienen para el bus? ¿Los pacientes que mueren en urgencias esperando un medicamento que su ministerio no gestiona?”, señaló. “¿O se refiere acaso a los pacientes de enfermedades huérfanas, malos hemofílicos y diabéticos que hoy mendigan la pastilla que nunca les había faltado?”, agregó en su pronunciamiento a través de un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

Además, acusó al ministro de desconexión frente a la realidad del país. “Usted, ministro, se burla desde su pedestal de oro”, dijo. Y se refirió al poderío político que tendría la familia de Jaramillo. “Porque si alguien sabe de riqueza y privilegios en este país, es su familia”, indicó, y añadió que el ministro “es el heredero de un clan que lleva 50 años atornillado al poder en el Tolima y enriqueciéndose”. “Su padre fue ministro, gobernador, congresista y embajador. Su madre, poderosa congresista. Su hermano, congresista por décadas y cuestionado empresario de la construcción”, dijo. “Ustedes no son el pueblo, ustedes son un clan que ha vivido del Estado de generación en generación”, aseguró en su intervención. “Mientras usted destruye el sistema de salud, su esposa es superintendente encargada de vigilar la salud”, agregó.

El poderío político de su familia: los hermanos Jaramillo

Guillermo y Mauricio Jaramillo crecieron ligados a la política y a la salud pública. Son hijos del exministro de Salud Alfonso Jaramillo Salazar, durante el gobierno de Julio César Turbay, y de la excongresista Hilda Martínez. Mauricio, abogado, permaneció en el liberalismo y fue senador durante cuatro periodos consecutivos hasta 2010. Es una de las principales figuras políticas del Tolima y, junto a su hermano, ha construido una sólida maquinaria con presencia en administraciones locales y regionales. Aunque no siempre han coincidido políticamente, con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, los hermanos Jaramillo retomaron alianzas para proyectarse a nivel nacional mediante cuotas políticas provenientes del Tolima, incluidas figuras del Congreso como la representante Olga Beatriz González —gerente de la campaña presidencial de Petro en 2010—, y quien ha respaldado varios proyectos del Gobierno. Los hermanos Jaramillo encarnan un sector tradicional dentro del petrismo y operan como una estructura política regional y son una ficha clave del Pacto Histórico en el Tolima. Lea también: “Es un miserable”: fuertes críticas contra MinSalud tras polémica respuesta a la crisis en el hospital en Itagüí En las elecciones regionales de 2023, el Consejo Nacional Electoral revocó la candidatura de Mauricio Jaramillo a la Gobernación del Tolima, respaldada por una coalición que incluía al Pacto Histórico, la Alianza Verde y el Partido Liberal, al considerar que estaba inhabilitado por las funciones presidenciales delegadas que ejerció su hermano como ministro delegatario en ese entonces. Por su parte, la esposa de Guillermo Alfonso Jaramillo es Beatriz Gómez Consuegra; se desempeña como superintendente delegada para prestadores de servicios de salud en la Superintendencia Nacional de Salud.

En definitiva, si bien el ministro de Salud ha dicho que “los ricos también lloran”, sus conexiones familiares y el lugar en el que creció, con un círculo muy cercano a la política, develan otro capítulo en esta historia. Una que además, se le anexa, la actual crisis en el sistema de la salud en Colombia.

Bloque de preguntas y respuestas