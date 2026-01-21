De “los ricos también lloran” al debate sobre el poderío del ministro de Salud y su familia: “Un clan que ha vivido del Estado”

En medio de los cuestionamientos por las quejas de la falta de pago de Nueva EPS y Savia Salud, en las que el gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, entre lágrimas denunció la falta de pagos, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, desató controversia al responder que “los ricos también lloran”. No obstante, su familia y él también tendrían un poderío político y económico importante.
Jaramillo, de 75 años, ha ocupado cargos como congresista, alcalde de Ibagué y gobernador del Tolima, entre otros, y aspiraba a cerrar su trayectoria política como alcalde de Bogotá, siguiendo el camino de Gustavo Petro.
No obstante, desistió de esa aspiración para asumir el reemplazo de la exministra Carolina Corcho en mayo del 2023, a solicitud del presidente. Y lleva en ese cargo desde entonces