Hallaron muerto a dragoneante del Inpec sospechoso por el feminicidio de la patrullera Vanessa de León en Valledupar

Una ronda de inspección rutinaria en las instalaciones de la Cárcel Judicial de Valledupar terminó este viernes 9 de enero, con el hallazgo del cuerpo sin vida de Giovanni Mauricio Durán Quintero. El hombre, quien se desempeñaba como dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), era el principal señalado en medio de una investigación por la justicia como presunto responsable del feminicidio de la patrullera Vanessa de León Pertuz. Su fallecimiento ocurrió en la mañana de este viernes, mientras avanzaba la investigación judicial por un crimen que conmocionó tanto a la capital del Cesar como al entorno de la fuerza pública en el país.

El hallazgo en el centro penitenciario

El cuerpo de Durán Quintero fue localizado por personal de custodia en uno de los baños del establecimiento carcelario. Tras el descubrimiento, las autoridades de la institución activaron de inmediato los protocolos correspondientes. Aunque la confirmación oficial sobre la causa de muerte está pendiente por parte de los resultados de medicina legal, explicaron las autoridades, los investigadores barajan un suicidio como la hipótesis preliminar de los hechos. Este suceso generó el inicio de nuevas acciones administrativas y judiciales para aclarar con precisión las circunstancias del fallecimiento. El objetivo de las indagaciones de las autoridades será determinar si existieron fallas en los protocolos de custodia y vigilancia dentro del centro penitenciario, considerando la relevancia del procesado y el estado del caso en su contra.

Giovanni Mauricio Durán Quintero, se desempeñaba como dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). FOTO: Tomada de redes sociales y Colprensa

El feminicidio en el barrio Primero de Mayo

Los hechos que mantenían a Durán Quintero bajo custodia se remontan al 29 de noviembre de 2025. En aquella fecha, la patrullera Vanessa de León Pertuz, de 25 años, fue agredida con un arma blanca en su domicilio ubicado en el barrio Primero de Mayo de Valledupar. Según el reporte de las autoridades y los testimonios de familiares, la víctima y el agresor mantenían una relación sentimental desde hacía aproximadamente ocho años, vínculo del cual nació un hijo que actualmente tiene cinco años. La víctima se encontraba en su día de descanso cuando ocurrió el ataque. De León Pertuz estaba adscrita a la Policía Comunitaria de Chimichagua y su muerte generó un impacto inmediato entre sus compañeros de la Policía Nacional. Tras el crimen, el presunto agresor intentó quitarse la vida saltando desde un piso, pero sobrevivió y fue capturado mientras recibía atención médica bajo estricta vigilancia, por lo que no descartan un nuevo intento de suicidio.

Impacto institucional y exigencia de justicia

El caso de la patrullera y el dragoneante puso de manifiesto una situación particular: ambos eran servidores públicos activos del Estado en el momento de los hechos, por lo que la investigación por parte de las autoridades está siendo exhaustiva. Durán Quintero ejercía funciones en el Inpec, mientras que De León Pertuz pertenecía a la Policía Nacional. Esta condición impulsó un debate sobre la prevención de la violencia intrafamiliar en las instituciones estatales y la necesidad de una protección efectiva para las víctimas. Tras conocerse la muerte de Durán Quintero, familiares de la joven y diversos sectores de la sociedad civil reclamaron otra vez. Pidieron que el caso no quede en la impunidad y que se esclarezcan todas las circunstancias, tanto las del feminicidio original como las del proceso que enfrentaba el dragoneante.

Vanessa de León Pertuz, de 25 años, fue agredida con un arma blanca en su domicilio. FOTO: Tomada de redes sociales y Archivo El Colombiano: Edwin Bustamante

En redes sociales y entrevistas registradas por medios como El Universal, la comunidad manifestó su duelo a través de mensajes dirigidos a la patrullera. "No merecías ese curso, tenías una vida por delante y tu bebé te necesitaba, ve con Dios De León". Mientras se desarrollaron los homenajes y manifestaciones en el departamento del Cesar, la justicia busca determinar las debilidades en los procedimientos internos de seguridad que permitieron el desenlace ocurrido este viernes en la cárcel.