Hallaron muerto a dragoneante del Inpec sospechoso por el feminicidio de la patrullera Vanessa de León en Valledupar

Una ronda de inspección rutinaria en las instalaciones de la Cárcel Judicial de Valledupar terminó este viernes 9 de enero, con el hallazgo del cuerpo sin vida de Giovanni Mauricio Durán Quintero.
El hombre, quien se desempeñaba como dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), era el principal señalado en medio de una investigación por la justicia como presunto responsable del feminicidio de la patrullera Vanessa de León Pertuz.
Su fallecimiento ocurrió en la mañana de este viernes, mientras avanzaba la investigación judicial por un crimen que conmocionó tanto a la capital del Cesar como al entorno de la fuerza pública en el país.