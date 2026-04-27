Fiscalía pide arresto de Nicolás Petro: sale de paseo y no asiste a las audiencias

En desarrollo de la audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la Fiscalía solicitó al juez imponer cinco días de arresto contra el hijo mayor del presidente, al considerar que incumplió de manera reiterada las órdenes judiciales al no presentarse a varias audiencias programadas en Barranquilla, pese a que, según el ente acusador, sí tenía la posibilidad de movilizarse.

De acuerdo con la fiscal, Petro había argumentado que no podía asistir de forma presencial debido a restricciones que le impedían adquirir tiquetes aéreos. Sin embargo, la Fiscalía aseguró haber recolectado evidencias que contradicen esa justificación.

Entre los elementos presentados se encuentran registros y verificaciones que ubicarían a Petro en distintas fechas en Cartagena y Santa Marta.

La delegada del ente acusador sostuvo que estos hallazgos evidencian un desacato directo a las órdenes impartidas por el juez, por lo que pidió aplicar una sanción de arresto de hasta cinco días, con posibilidad de conmutación, conforme a lo establecido en la ley.

La Fiscalía explicó que realizó labores de verificación a partir de fuentes abiertas y bases de datos públicas, donde se identificaron publicaciones y registros de fechas específicas en las que Petro habría estado fuera de Barranquilla, pese a haber alegado imposibilidad de desplazamiento.

El juez deberá ahora evaluar la solicitud y determinar si procede la medida.

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