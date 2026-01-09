Pacientes de Nueva EPS están desesperados por no recibir sus medicamentos y el Gobierno sin plan de contingencia

En Tunja los andenes se convirtieron en el sitio de descanso donde decenas de pacientes —muchos de ellos de la tercera edad— esperan una respuesta distinta a “no hay sistema” para poder reclamar sus medicamentos; en Medellín, algunos andenes cerca a los dispensarios están casi vacíos, pero porque la mayoría ya se rindió y decidieron comprar lo que necesitaban por su cuenta; en Ibagué, no hay filas de espera, sino tumultos de gente protestando: “nos engañan, no nos responden”. Tienen todo tipo de enfermedades, como las más graves: diabetes, hipertensión y varios tipos de cáncer.

Estas tres escenas son apenas un abrebocas de la verdadera crisis que están sufriendo los pacientes de Nueva EPS, una entidad que —a pesar de que lleva casi dos años intervenida por el Gobierno Petro— no ha podido saldar sus deudas, no ha dado abasto para la atención digna de sus usuarios y, además, ha quedado envuelta en cuestionamientos sobre el manejo de recursos de la salud. La herida lleva abierta tanto tiempo que parece que la situación está a punto de ser insostenible. Este es el panorama.

Protestas a nivel nacional

Este viernes estuvo marcado por protestas en varias ciudades del país. En Ibagué, por ejemplo, los usuarios de Nueva EPS se congregaron frente a las instalaciones de la entidad, ubicadas en la Calle 30 con Carrera 5, en el edificio M30 para protestar. Allí, según testimonios recogidos por el diario local Alerta Tolima, los usuarios llevan cuatro meses sin recibir sus medicamentos. “El señor Ministro de Salud se pasea por la televisión diciendo que las EPS están en cuidados intensivos, pero no se da cuenta de que los que estamos en cuidados intensivos somos nosotros, los pacientes. Algunos se están muriendo por la falta de medicamentos, y otros tenemos que elegir entre comer o comprar los medicamentos, que son muy costosos”, le dijo un ciudadano al diario. En Cali, más de un centenar de madres de pacientes diagnosticados con enfermedades huérfanas y cáncer se pararon frente a la sede de Nueva EPS en la ciudad exigiendo respuestas, se hacen llamar “el grupo 05 de mayo”. En conversación con Caracol Radio, Leidy Franco, representante de las madres, aseguró: “nos están dejando morir nuestros pacientes por el no pago a las diferentes EPS que prestan los servicios”. Lea además: “No hay”: la respuesta que oyen los pacientes que sufren por obtener sus medicamentos En Bucaramanga decenas de pacientes diabéticas y trasplantadas con tratamiento de alto costo bloquearon el edificio de Nueva EPS. En sus pancartas se leía: “la vida es un derecho”. Sus pedidos aún no han sido respondidos por el Gobierno Nacional, sin embargo, sí han generado indignación en la esfera política. Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, ha seguido de cerca el caso. Según la congresista, tras recibir varias respuestas a derechos de petición, evidenció que la deuda de Nueva EPS incrementó de 18.31 billones en 2024 a 26.3 billones con corte a diciembre de 2025. Todo bajo la interventoría del Gobierno. “La intervención no era para mejorar? Y La gente pagando los platos rotos”, aseguró. Por otro lado, Liliana Ospina, exsecretaria de Salud de Ibagué, respaldó las protestas de los ciudadanos del municipio: “Es indignante la situación que están viviendo los usuarios. Hay personas rogando por medicamentos esenciales para enfermedades crónicas (...) Necesitamos soluciones reales, no comunicados, acá estaremos”, explicó, añadiendo que, pese a que sabe que Nueva EPS habilitó canales virtuales para pedir medicamentos, no se ha tenido en cuenta que la mayoría de usuarios son de la tercera edad y no saben cómo manejar sistemas tan complejos. También este viernes, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a Nueva EPS que activara un “plan de choque” para los pacientes más críticos, como los que padecen VIH y enfermedades huérfanas Además, pidió efectuar un plan de contingencia que de verdad permita que los ciudadanos tengan un servicio de salud digno, recalcando que se trata de un derecho fundamental. Mientras tanto, la gente sigue haciendo fila, las órdenes se siguen venciendo y familias siguen sacando de sus bolsillos para comprar medicamentos que el sistema debía proveerles.

¿El Gobierno se hizo cargo?

Tanto para los usuarios como para congresistas la mayor pregunta es “¿qué pasó con la intervención del Gobierno”. Y es que, en abril de 2024, el presidente Gustavo Petro ordenó que Nueva EPS fuera intervenida bajo el argumento de que había que “recuperar la institución” de los problemas con deudas a proveedores, clínicas (IPS) y la atención deficiente a los pacientes. Sin embargo, en abril de 2025 —casi exactamente un año después de la intervención—, se conoció que entre junio y diciembre de 2024 la deuda de la Nueva EPS aumentó en casi un billón de pesos; además, las quejas de los pacientes pasaron de ser cerca de 29.000 durante todo el 2024 a ser 81.000, solamente entre enero y febrero del año pasado. Adicionalmente, un informe de Seguimiento de Cartera Hospitalaria realizado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas aseguró que, con corte a diciembre de 2024, Nueva EPS era la entidad con la deuda más alta. A pesar de las cifras desalentadoras, en abril de 2025 la Superintendencia Nacional anunció que la EPS sería intervenida por otro año más. De hecho, para septiembre de 2025, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró que la grave situación financiera y administrativa de la entidad “no es consecuencia de la intervención de la Superintendencia ni del Gobierno”, aumentando aún más el desconcierto.

Aún faltan tres meses para que se cumpla otro año de intervención, y pese a que no hay reportes certeros, las calles y las redes sociales se llenaron de testimonios sobre pacientes a los que la desesperación, el dolor y la preocupación les está comiendo la vida. EL COLOMBIANO ha seguido de cerca la situación. Para noviembre de 2025 ya había largas filas. En ellas, los reporteros de este diario se encontraron con Hernando Quinchía, quien durante semanas escuchó repetidamente la frase de “no hay”. Los medicamentos que necesitaba eran para aliviar los problemas que tenía con la tiroides, la presión y la artrosis. “Con 80 años uno se tiene que mantener enfermo”, aseguró, no sin antes contar que había gastado más de $200.000 en reponer los medicamentos que el sistema de salud colombiano le seguía negando. Allí también estaba Rosa Mercado. Su hijo fue diagnosticado con epilepsis desde los cinco años, pero llevaba meses comprando sus propios medicamentos. “Desde el año pasado me quedaron debiendo varias fórmulas. Este año igual. De seis que mandan, entregan dos o tres. La última vez, solo una”, contó.

El colapso de Nueva EPS