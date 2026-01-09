Pacientes de Nueva EPS están desesperados por no recibir sus medicamentos y el Gobierno sin plan de contingencia

En Tunja los andenes se convirtieron en el sitio de descanso donde decenas de pacientes —muchos de ellos de la tercera edad— esperan una respuesta distinta a “no hay sistema” para poder reclamar sus medicamentos; en Medellín, algunos andenes cerca a los dispensarios están casi vacíos, pero porque la mayoría ya se rindió y decidieron comprar lo que necesitaban por su cuenta; en Ibagué, no hay filas de espera, sino tumultos de gente protestando: “nos engañan, no nos responden”. Tienen todo tipo de enfermedades, como las más graves: diabetes, hipertensión y varios tipos de cáncer.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4