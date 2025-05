Según dejó entrever el exdirector de Prosperidad Social –quien estuvo en el cargo hasta el viernes 16 de mayo–, el presidente teme que, en caso de que gane una consulta interpartidista, Bolívar se niegue a recibir apoyos de sectores tradicionales.

“A él le da temor que, como pasó en Bogotá, yo haga algo similar y no acepte alianzas non sanctas, no acepte dineros de contratistas y termine siendo una campaña muy barata, muy pequeña, y eso me produjo una derrota. Les da mucho temor eso”, manifestó Bolívar, quien sostuvo que “para tranquilizar las aguas” ha dicho que es necesario hacer acuerdo, el lío es con quién. “No es con cualquiera ni ganar por ganar”.

En ese sentido, el funcionario reveló que si bien en el petrismo duro hay figuras como la senadora María José Pizarro, Carolina Corcho o él, el jefe de Estado busca alianzas con otros sectores de cara a conformar un “frente amplio” en marzo.