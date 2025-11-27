Un ataque de celos habría sido la causa de la muerte de dos oficiales del Ejército dentro del Cantón Norte en Bogotá

Un trágico hallazgo sacudió las instalaciones del Cantón Norte, en Bogotá, luego de que fueran encontrados sin vida un hombre y una mujer, ambos oficiales del Ejército, dentro de un vehículo estacionado en la guarnición militar.

Las víctimas son el capitán Pablo Masmela y la subteniente María Mora, quienes según las primeras versiones mantenían una relación sentimental. Las hipótesis apuntan a que el oficial habría atacado a la mujer en un ataque de celos y, posteriormente, se habría quitado la vida. Ese mismo día, Masmela había finalizado su curso de ascenso.

Lea también: ¿Por qué una secta judía ultraortodoxa buscaba casafinca en Antioquia?

Militares que se encontraban dentro del cantón reportaron haber escuchado varias detonaciones. Al verificar el área, encontraron el automóvil con los cuerpos de los dos uniformados.

Tras el hallazgo, se informó de inmediato a la Policía Nacional y se activaron los procedimientos judiciales para la realización de los actos urgentes y el inicio de la investigación que permita establecer con precisión qué ocurrió.

De manera paralela, el Ejército activó sus protocolos internos para ofrecer apoyo y acompañamiento psicosocial a los familiares de los oficiales fallecidos.