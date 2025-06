¿La recuerda? Inhabilitan por 10 años a patrullera de la Policía que le pegó un bolillazo en la cara a un joven en Bogotá

En la grabación se observa el procedimiento que adelantan varios patrulleros en las inmediaciones del humedal Juan Amarillo, localidad de Suba, en Bogotá. Nova explicó en el noticiero CityTv que la agresión ocurrió luego de que la uniformada le solicitara que le pusiera un bozal a su mascota.

Al percatarse de que estaba siendo grabada, la patrullera reaccionó violentamente, golpeándolo con su bolillo en la cara.

Lea aquí: Patrullera que golpeó a un joven con bolillo dijo que él la estuvo extorsionando por cuatro meses: “Te faltan $700″

“Mire hacia allá”, le grita la policía al joven mientras le lanza el bolillazo. “A mí no me esté tomando fotografías ni nada por el estilo, vaya y tómeselas con su madre, conmigo no. Hágame el favor y saque su documento de identificación”, se le escucha a la uniformada mientras le sigue advirtiendo al joven que no le tome fotos.