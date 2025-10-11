Alcaldes rechazan propuesta de Petro de misión internacional en Medellín: “improcedente e irregular”

Un contundente rechazo hizo la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) al anuncio del presidente Gustavo Petro de promover una “misión internacional” para revisar un procedimiento institucional en Medellín, calificándola como improcedente, irregular y contraria al orden constitucional colombiano.
Durante la marcha del martes pasado hubo una serie de hechos de orden público de los que salieron heridos, además de desmanes, pero en particular se denunció que un concejal del Centro Democrático salió con un bate a atacar a los manifestantes que caminaban en rechazo del genocidio en Palestina.
