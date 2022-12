No habría más de 20 personas en el salón desde el que habló y, junto a él –entre su círculo íntimo–, estarían si acaso otras dos o tres. Desde ese momento, posterior a la simbólica ceremonia en la Plaza de Bolívar en la que hasta la espada de “El Libertador” tuvo su propio capítulo, han pasado 145 días exactos y la escena de un Jefe de Estado reacio a abrirse parece no haber cambiado.

“Nosotros no podemos fallar (...) Todas las lupas de todo lo que ustedes se imaginen, nacionales e internacionales, están sobre nosotros, sobre nuestras vidas, incluso personales y familiares”.

Tal vez no se abra para no “fallar” o por la idea de querer hacer las cosas que considera están bien sin que la corrupción lo permee; lo cierto es que en estos 4 meses y 23 días en el poder Petro ha tenido un estilo casi que solitario, vigilante de quienes están a su lado para que los errores que generalmente cometen algunos de los suyos en desmedidas declaraciones públicas no terminen convirtiéndose en ejecutorías erradas que le den la razón a sus opositores, quienes desde el día uno ya lo califican como el “peor gobierno de la historia”. Así lo han llamado desde Miguel Uribe hasta María Fernanda Cabal, lo que contrasta con la neutralidad política de su líder, el expresidente Álvaro Uribe, quien ha pedido un tiempo de gracia para juzgarlo.

Pero hay cosas que no cambian. Ese líder solitario, que deja en manos de Laura Sarabia el manejo de su agenda, en los oídos de Augusto Rodríguez sus preocupaciones, en la guía de José Antonio Ocampo los consejos que muy escasamente pide y en las palabras de guía política que a veces le da Alfonso Prada, se afianza a medida que avanza su mandato.

Solo un ejemplo sencillo, directo, diciente: nadie, solo él, maneja la cuenta de Twitter que se convirtió en su tribuna, la misma que J. P. Morgan –el banco más prestigioso de Estados Unidos– criticó por volverse el germen de la inédita disparada que sufrió el dólar hace menos de dos meses.