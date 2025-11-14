Exclusivo | La historia no contada del día en que ‘Lalis’ se inventó una agresión y Petro dijo que era “fascismo”

Un video en poder de EL COLOMBIANO muestra que una supuesta agresión que denunció en 2018 la influenciadora Laura Daniela Beltrán Palomares —conocida en redes como ‘Lalis’— se trató en realidad de un accidente que involucró a un amigo. Sin embargo, expuso el hecho en redes como un ataque de violencia política que luego utilizó para apoyar la campaña presidencial de Gustavo Petro ese año. Esta es la historia. Era jueves 12 de abril de 2018, faltaba un mes y medio para la primera vuelta de la elección presidencial de ese año, que tenía como principales aspirantes a Iván Duque, Gustavo Petro y Sergio Fajardo. Ese día, tras salir de una sede de campaña de Petro en Bogotá —ubicada en una casa esquinera en la localidad Teusaquillo—, ‘Lalis’ se dirigió hacia el centro de la ciudad, donde se encontró con una amiga. Le puede interesar: ¿Quién es Lalis, la influencer petrista que es tendencia en redes? Posteriormente, se unió a ellas otro amigo cercano de Laura Beltrán y fueron al Parque La Concordia, cercano al Chorro de Quevedo, un sitio de encuentro cultural del centro histórico de la capital, donde compartieron. Esa noche la youtuber y su amigo se tomaron una foto en la zona. Ella vestía un saco tipo hoodie color negro que tenía un estampado que decía “Supreme”, un overol tipo short de jean color azul claro, medias veladas y unos tenis blancos; él, entre tanto, vestía una chaqueta roja con cuadros negros, un pantalón amarillo y tenis café.

En medio del parche, su amigo se quitó la chaqueta, se subió a una de las barras para hacer ejercicio que hay en el parque; estando allí hizo una vuelta en el aire mientras se sostenía con sus brazos. ‘Lalis’ estaba a su lado para ayudarlo a bajar, pero cuando su amigo iba a terminar de dar la vuelta y se soltó de las manos para caer al piso, la golpeó sin querer con una mano en su mejilla izquierda. El video que capturó el momento muestra a la hoy candidata darse la vuelta adolorida. En ese momento, ella no tenía puesto el saco negro y por eso se le ve con el overol y la blusa negra.

El puño que —sin intención— recibió, le inflamó la mejilla y le dejó un morado. El grupo, según le contaron a este diario, se dirigió a un Oxxo que estaba ubicado a unas cuadras del parque para comprarle algo frío que le ayudara a bajar la inflamación.

Pasado el momento, el grupo se fue a la estación de TransMilenio Las Aguas, en donde se despidieron.

La versión que contó ‘Lalis’

El relato anterior lo conoció este diario por una fuente que presenció esos hechos y que compartió la foto y el video referenciados. No obstante, la historia que contó ‘Lalis’ en sus redes sociales sobre lo que pasó esa noche es distinta. Según la fuente, cuando estaban en el Oxxo, la influenciadora tuvo la idea de subir una historia a su cuenta de Instagram diciendo que la habían golpeado. “Hey, me acabaron de golpear, me dieron un puño. Así es la vida de triste, amigos”, dijo en la historia. Le puede interesar: ¿Influencer Lalis está inhabilitada para aspirar al Congreso? Habría mentido sobre su renuncia a la Cancillería. Esta persona que habló con la condición de no revelar su identidad —que acompañaba a Laura y sus amigos— expresó que no estuvo de acuerdo con que compartiera ese video y que ella le respondió que solo lo iba dejar 10 minutos y lo eliminaba. Aún así, eso no pasó a pesar de que le insistiera que lo borrara y corrigiera, pero le habría contestado que “le servía”.

Al día siguiente, a las 11:39 de la mañana del viernes 13 de abril, ‘Lalis’ publicó esa historia en video en su cuenta de X, entonces llamada Twitter. “Quiero denunciar públicamente que el día de ayer a las 8:30 p.m. me golpearon unos simpatizantes del uribismo, no los conozco, expresaron que veían mis vídeos. Por esto y más las ideas se deben llevar con respeto y argumentos”, escribió en el mismo trino (ver publicación). El saco que tiene puesto es el mismo que llevaba en la foto con su amigo.

El trino se hizo viral en Twitter. Tuvo más de 4.000 likes, más de 4.000 retuits y más de 1.000 comentarios. Tanto así que el entonces candidato Petro lo republicó con el mensaje: “Simplemente el fascismo quiere a golpes silenciar las ideas que se hacen victoria. Entre más violentos, más débiles son”.

El 19 de abril del mismo año, Laura Beltrán publicó un video en YouTube llamado “FUI AGREDIDA POR QUIENES NO RESPETAN LA DIFERENCIA - #YOVOTO”, que tuvo más de 104.000 reproducciones. Allí dedicó cuatro minutos a contar lo que pasó en la supuesta agresión.

Según ‘Lalis’, el hecho ocurrió cuando estaba en un parque con su mejor amiga (no nombró a su amigo ni a la otra persona), a donde llegaron tres hombres y dos mujeres supuestamente paisas que la conocían por sus videos. Dijo que una de las mujeres, que se identificó como partidaria del expresidente Álvaro Uribe, le pegó un puño en la cara y que uno de los tipos la pateó en la espalda. “Me doy la vuelta, la nena me devuelve y cuando giro la cabeza ella con esta parte de acá (se señala los nudillos), me da un puño en esta zona (la mejilla izquierda) y yo me quedé así”.

Después de eso, relató la youtuber, fue con su amiga a un supermercado donde grabó el video que compartió en sus redes sociales. En otras noticias: Elecciones 2026: Uribismo deja en suspenso método de elección y redefine reglas para escoger candidato Posteriormente, habló de unos mensajes violentos y machistas que le habían llegado a su Twitter por ese trino y dijo: “¿Se dan cuenta de cómo está este país? A raíz de eso me puse a pensar y yo decía: ‘parce, las elecciones están girando en torno a la violencia, al odio y debe haber alguna de esas personas que no sea así’. Así que me di a la tarea de investigar quién y por qué merecía mi voto (...). Este video es para explicarles yo por quién voy a votar y por qué lo voy a hacer a raíz de todo lo que ocurrió, después de semejante acto violento, de odio y de ignorancia”.

Después de criticar intervenciones del entonces candidato Sergio Fajardo (rival directo de Petro en 2018), Laura anunció su voto por el candidato de la Colombia Humana en estos términos: “Creo que mi voto debe ser por este hombre, que de verdad la ha luchado (...). No, yo no soy petrista; o sea, me encantan las ideas del tipo porque creo en un cambio, tengo esperanza”.

Finalmente, tras enviar un mensaje de no violencia en esa campaña expresó que “me sumo a la caravana de la vida, no voy a hacer parte, obviamente, de la campaña de Gustavo, en ninguno de esos sentidos, pero sí voy a votar por él”. Y dijo que la supuesta agresión de la que fue víctima la puso en conocimiento de la Fiscalía, pero no aportó registro cuando fue consultada por este periódico.

Sin embargo, la fuente que habló con EL COLOMBIANO aseguró que para esa fecha estaba trabajando con esa campaña y que por eso se encontraron (el 12 de abril de ese año) en la sede de Petro en Teusaquillo. Consultada, ‘Lalis’ contestó la preguntas formuladas sobre los hechos aquí narrados. Este medio consigna la totalidad de sus respuestas.

Usted dijo que la había agredido una mujer que iba acompañada de un grupo de paisas que eran uribistas y que el hecho lo puso en conocimiento de la Fiscalía, ¿tiene registro de la denuncia que puso por eso? “Es un suceso que ocurrió hace siete años, donde tenía 21 años y del que, además, recuerdo solo el miedo que sentí. Finalmente, no hice la denuncia en la Fiscalía porque para ese entonces recibía constantemente mensajes de odio de un grupo de personas que se identificaban con un político particular, así que, la verdad, fue algo que dejé pasar”.

Un video muestra que lo que ocurrió esa noche no fue una agresión, sino un golpe sin culpa y sin querer que le dio un amigo suyo cuando estaba bajándose de una barra en un parque del centro de Bogotá. ¿Qué responde? “Yo la verdad no tengo eso en el radar, no sé qué evidencia tienen o qué nuevas versiones aparecieron y me gustaría que mi abogado la evaluara, porque evidentemente si es algo que aún me cuesta. Ni yo tengo las evidencias, entonces si usted dice tenerlas, ya que es en el marco de una agresión, me parece importante”.

Conocimos el testimonio de una persona que estuvo presente esa noche y asegura que, después del hecho, usted tuvo la idea de publicar un video en sus redes diciendo que la habían golpeado unos uribistas, que en principio lo hizo en chiste y después lo dejó hasta que se hizo viral. ¿Es verdad? “Lo del testimonio y las nuevas versiones que curiosamente aparecen siete años después, es algo que a mí no me dice nada, no sé a usted. Yo me sentí incómoda ese día, es un hecho que no me hace sentir bien y que representa un momento del que seguramente todos deberíamos aprender”. Entérese: “Me da orgullo que haga parte de mi equipo”: Sarabia justificó viaje de influencer Lalis a China Una persona que esa noche compartió en redes un video de lo que pasó con su amigo en el parque señala que usted le pidió borrarlo porque le servía a usted políticamente. ¿Es cierto? “No voy a entrar a discutir interpretaciones de hace tantos años que otros tengan y curiosamente hoy salen. Lo que sí puedo decir es que yo me sentí agredida y la agresión hasta usted sabe que existió. No hay cálculo político, ¿qué cálculo iba a tener hace siete años cuando ni siquiera imaginaba que pudiera años después estar en la posición que con esfuerzo hoy he ganado? En esa época mis cálculos eran cómo ayudar a mis papás para poder estudiar, no estaba calculando nada diferente. A lo largo de mi vida, ya que tanto interés les veo, he estado en medio de muchas agresiones que he vivido por mis posturas: verbales, amenazas, digitales, violencia estética, violencia que me ha costado mi salud mental. Todo eso ha estado lejos de ser algo que quise para hacer, como hoy me dice usted, ‘estrategia’. Le voy a decir algo: no, realmente ninguna mujer que haya sufrido algún tipo de violencia lo hizo, como a veces periodistas y otras personas quieren decirlo, ‘porque lo buscamos’. En momentos difíciles hay reacciones, no estrategias”. Le puede interesar: Lalis denunciaba a contratistas y ahora gana millones con el Estado

Días después de eso, usted publicó un video en YouTube hablando de la supuesta agresión, criticando a Sergio Fajardo y anunciando su apoyo a Gustavo Petro. ¿Desde qué fecha se vinculó a la campaña presidencial de Petro en 2018? “La fecha no la recuerdo, tendría que solicitar la copia de la cuenta de cobro porque sinceramente eso sí lo desconozco. Trabajé en la campaña Petro, como es de público conocimiento. En ese momento había demasiadas mentiras en el aire. El trabajo en mis redes fue de pedagogía y al interior era de guiones y ediciones de video. Siempre he estado del mismo lado, siempre he defendido mis posturas y alzado la voz por mis derechos e ideales. ¿Acaso van a ver cómo un problema el derecho a trabajar, a tener voz y a participar de las redes con nuestras posturas?”.