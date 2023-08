Primer año del Gobierno Petro: el presidente hace un llamado a la unidad porque Colombia “no necesita fracturas”

El presidente Gustavo Petro cumplió un año de mandato y desde el Puente de Boyacá entregó los datos, que para él, se configuran en los logros más importantes de los primeros 365 días del primer gobierno de izquierda en Colombia.

“La vida está en el centro de nuestras políticas. El gobierno del cambio está empeñado en convertir a Colombia en potencia mundial de la vida”, inició diciendo el mandatario Petro.

El presidente aseguró que uno de esos esfuerzos tiene que ver con las negociaciones que abrió el gobierno con el Ejército de Liberación Nacional y las bandas de Buenaventura y Medellín.

“La paz nos ha permitido, por ahora parcial y no total, reducir en 54% el número de víctimas fatales de miembros de la Fuerza Pública”, dijo Petro.

El presidente explicó que las intenciones de paz no quiere decir que la fuerza pública se tenga que doblegar y que su gobierno se ha dedicado a atacar a los eslabones más poderosos del narcotráfico. De acuerdo a sus cifras, su gobierno ha logrado incautar 1.100 toneladas de cocaína, ha capturado a 9.030 personas señaladas de pertenecer a los grupos armados y sus fuerzas militares han combatido en 290 ocasiones.

“Nos habían dicho que se perderían empleos, subiría el dólar, la catástrofe económica. Por el contrario, hoy podemos decir que hemos vencido la inflación que es la que golpea los bolsillos de la gente más pobre de Colombia. Los precios comienzan a bajar”, señaló el presidente.

El mandatario destacó el fortalecimiento del peso colombiano frente al dólar, la generación de más de un millón de nuevos empleos formales y la aprobación de la reforma tributaria que le permitirá al gobierno recaudar 19 billones en el primer año (2023) y 20 billones más –en promedio– hasta el 2026.

En materia de educación, el presidente celebró la aprobación de la ley que garantiza la matrícula cero a jóvenes vulnerables que estudien en universidades públicas. Indicó, además, que su gobierno es el que más presupuesto le ha inyectado a la educación pública. Añadió que, con el fondo de estabilización de precios de los combustibles, espera aportar en el cierre de la brecha en acceso a la educación.

“Estamos casi cerrando esa herida (del subsidio al precio de la gasolina) para liberar recursos públicos para los más necesitados. No es justo que el joven del barrio popular que quiera estudiar en una universidad no encuentre la oportunidad porque el presupuesto se haya destinado para subsidiar la gasolina del que tiene camioneta”, insistió el mandatario.

En la inclusión de los campesinos, una de las banderas del gobierno, insistió en que se avanza en la adquisición de predios que serán entregados en la ruralidad para que empiecen a ser productivos. Sus cuentas indican que se han adquirido 73.332 hectáreas para el Fondo de Tierras.

“Aquí no estamos expropiando. No he expropiado a nadie. Estamos comprando la tierra, formalizándola y dándosela a quienes quieren trabajarla”, señaló Petro y detalló que las tierras han sido compradas a terratenientes por su valor comercial o han sido incautadas a narcotraficantes.