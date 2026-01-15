René Guarín: el ex M-19 y “veedor digital” de Petro que dirigirá la poderosa agencia de Inteligencia

En los pasillos del poder en Colombia hay nombres que resuenan por su estridencia política y otros que se consolidan en la sombra. René Guarín pertenece al segundo grupo, aunque su historia personal cargue con el peso de las décadas más turbulentas del país. Hoy, Guarín no solo es el hombre que cuida las espaldas digitales del presidente Gustavo Petro, sino que se alista para asumir las riendas de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), convirtiéndose en el cuarto exmilitante del M-19 en ocupar ese despacho durante la era Petro. Guarín recibe la DNI en condición de encargado, pero sin dejar su puesto de trabajo en la Casa de Nariño como jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, como lo pudo conocer EL COLOMBIANO.

Su nuevo rol lo asume en un momento de tensión en el país, con la tarea expresa del presidente de dar continuidad a los procesos de inteligencia que deja avanzados su antecesor Jorge Lemus y, especialmente, mantener los cuestionados acercamientos de paz con bandas criminales en zonas urbanas, especialmente en Barranquilla. Su experiencia previa como subdirector de la UIAF (2022-2023) le otorga una ventaja estratégica en el seguimiento de flujos financieros ilícitos, una pieza clave para cualquier proceso de paz moderno. Con su nombramiento, el presidente Petro consolida una tendencia de rodearse de lealtades históricas en áreas sensibles de seguridad nacional. Guarín es, incluso, un aliado de Petro desde las épocas de la alcaldía de Bogotá, cuando tenía a su cargo labores similares de ciberseguridad.

Quienes lo conocieron en esa época lo recuerdan como una persona que mantenía bajo control todos los sistemas de seguridad digital en el Palacio del Liévano. Descrito como un hombre de “absoluta confianza” del Presidente, su ascenso a la DNI no implica abandonar su trinchera actual: manejar los asuntos relacionados con la ciberseguridad de la Casa de Nariño. René Guarín es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional y especialista en auditoría de sistemas de información, ha dedicado los últimos años de su carrera a la ciberdefensa. Su misión en la Casa de Nariño ha sido crítica: evitar intrusiones tecnológicas y blindar las comunicaciones del jefe de Estado, con quien compartió militancia en la guerrilla que lideró Carlos Pizarro. En contexto: MinCultura aclara “confusión”: El sombrero de Pizarro entrará en proceso de la declaratoria de bien de interés cultural Esta formación técnica lo distingue de directores de inteligencia de otros gobiernos anteriores, tradicionalmente provenientes de las filas militares. La DNI ha dejado de ser un búnker reservado para los funcionarios de carrera para convertirse en un tablero donde el presidente Petro ha movido sus piezas de mayor lealtad: sus antiguos compañeros de militancia. Con Guarín ya son cuatro ex M-19 que han ocupado el cargo de dirección en esa central de inteligencia estatal: Manuel Alberto Cassanova, Carlos Ramón González, Jorge Lemus y René Guarín. Ahora, con su llegada ese organismo de inteligencia da un giro de 180 grados hacia la especialización, pues se rompe el molde de sus antecesores filósofos y abogados: es el perfil más técnico del grupo.