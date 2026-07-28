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Lara critica a Petro por revelar historia clínica de Angie Rodríguez: fue un “acto de venganza”

El ministro del Interior de Abelardo de la Espriella se fue contra Petro, quien lo tildó de ser parte del “ascenso al fascismo” en medio de las nuevas revelaciones de la directora del Fondo Adaptación.

  • Rodrigo Lara Restrepo, Gustavo Petro y Angie Rodríguez. Foto: Colprensa y Presidencia.
    Rodrigo Lara Restrepo, Gustavo Petro y Angie Rodríguez. Foto: Colprensa y Presidencia.
El Colombiano
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hace 1 hora
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El ministro del Interior del gobierno de Abelardo de la Espriella, Rodrigo Lara, criticó al presidente Gustavo Petro por revelar públicamente la hoja de vida de Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación.

Rodríguez volvió a “prender el ventilador” para hablar de diferentes escándalos y presuntas irregularidades en el gobierno Petro y de personajes polémicos como Juliana Guerrero. Ante eso, el presidente publicó su historia clínica y se fue en su contra.

Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido. Pero aquí (en la entrevista) se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente siquiátrica (sic). Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa, que odia pero no investiga”, escribió Petro.

El presidente electo De la Espriella ya había pedido al ministro designado Lara “garantizar la protección de Angie Rodríguez”, en un mensaje que también dirigió al director designado de la UNP (Unidad Nacional de Protección), Didier Blanco.

Le puede interesar: Petro habló de la elección de presidente del Senado y tildó de “nazi” al ministro Lara: “No le salió muy bien la jugadita”

Críticas de Rodrigo Lara por la filtración de la historia clínica

Lara criticó a Petro en la mañana de este martes y se refirió a su entendimiento de la “dignidad” del cargo.

Un presidente que insulta y que trata con procacidad no entiende ni la dignidad ni la altura que exige el cargo que ocupa. Ayer, como acto de venganza, publicó el historial clínico de una alta funcionaria que se atrevió a denunciar presuntos hechos de corrupción”, escribió.

El choque por la transferencia de un billón de pesos al Fondo Adaptación

Luego, criticó a Petro por lo que hizo reventar una nueva gira de medios por parte de Rodríguez. El presidente ordenó trasladar un billón de pesos de recursos del Fondo de Adaptación a la UNGRD, con el pretexto de enfrentar los eventuales daños que causará el fenómeno del “Superniño” que azotará a Colombia a final del año.

Rodríguez se opuso y dijo que interpondría acciones legales para frenar el decreto y que denunciará al presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

El caso es que Lara cuestionó el contrato y el monto. “Y fuera de eso, ¿a quién más que a alguien que quiere apropiarse de un billón de pesos o dirigir esa contratación se le ocurre contratar ese monto en cuestión de nueve días, en los últimos días de un gobierno?”, agregó.

Y finalizó dando una idea de lo que supuestamente hará el gobierno entrante, que queda por ver si se materializa o se queda en palabras.

“A este gobierno entrante lo eligieron con el mandato claro de defender los recursos y el patrimonio de todos los colombianos. No vamos a permitir más hechos de corrupción por parte de este gobierno saliente”.

El mensaje previo de Petro a Rodrigo Lara

Cabe aclarar que el mensaje no solo responde a la situación de Rodríguez, sino a otro mensaje que Petro dirigió a Lara, precisamente, por la cifra del “Superniño”.

“Que Rodrigo Lara no se embrutezca por sectarismo político en su ascenso al fascismo. ¿Cómo se le ocurre que en una emergencia sobreviviente de crisis climática en la forma de megasequía para diciembre no se puedan trasladar recursos del fondo de adaptación hacia el agua potable que será escaza y puede matar en esos meses de diciembre a marzo entrantes?”.

A renglón seguido, Petro volvió a descalificar a Rodríguez y el hecho de que el gobierno De la Espriella haya dado la orden de protegerla.

No sean brutos, (¿)no se dan cuenta (de) que están arriesgando la vida de millones de personas por el capricho de una persona que sufre de viudez del poder y quiere seguir ganando de un buen sueldo sin hacer nada?”, dijo.

Y añadió “escuda sus planes ocultos con el billón de pesos del fondo con ataques a otras mujeres a veces ignorantes, no sabe de quién habla. El todo es salvar el puesto y las camionetas para su familia, y el sectarismo ciego y embrutecedora del próximo gobierno cae en la trampa estúpida”.

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