“Me vi obligada a sacar a personas idóneas”: Exdirectora de Radio Nacional publica carta denunciando maltrato en RTVC

Arboleda llevaba trabajando más de seis años en el medio del que es gerente Hollman Morris. Aunque en el pasado esta lo había defendido y de hecho había publicado un trino cuestionando las publicaciones de este diario, hoy confirmó las denuncias.

“Hoy es un día particularmente triste. Hoy, 16 de mayo, cumpliría seis años en Radio Nacional de Colombia, pero hace tres meses me sacaron en medio de un mar de mentiras, malas vibras y traiciones que apenas ahora empiezo a superar (...) un viernes, cerca de las 8:00 am, me llegó una carta en la que me notificaban que se me aplicaba el plazo presuntivo (una figura legal para despedir a alguien). Fue repentino y doloroso, no solo por el golpe que representa quedarse sin empleo -especialmente siendo madre soltera-, sino porque me rompió en mil pedazos dejar la radio, ese lugar que me formó y que, en muchos sentidos, me definió”.

Más adelante, la carta hace cuestionamientos de fondo al manejo gerencial de la subgerencia. RTVC funciona en un modelo jerárquico en el que está el gerente general, que es Morris, y luego hay subgerencias para cada uno de los medios: radio y televisión. Luego hay directores de contenidos y de productos.