Exministro Wilson Ruiz denunció penalmente a Saade por promover la reelección de Petro: “No vamos a permitir que se pisotee la Constitución”

“Tal como lo prometimos, a través de mi oficina de abogados radicamos la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Alfredo Saade por promover la reelección de Gustavo Petro. La imparcialidad de la función pública no está en juego . No vamos a permitir que se pisotee la Constitución . La defendemos con hechos. Le cumplimos al país: aquí nadie está por encima de la ley”, se lee en un post.

Las actitudes de Alfredo Saade , jefe de despacho de Presidencia, no solo han molestado a Carlos Carrillo , director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, sino también a opositores y exministros que lo critican por promover la reelección de Gustavo Petro .

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, también recriminó al ‘pastor’ y le escribió en X lo siguiente: “¡Ya está bueno de payasadas! Usted no es un opinador o un tuitero cualquiera, es el jefe de despacho del Presidente de la República. Su obligación legal y moral es respetar la constitución y la ley, en Colombia no hay reelección, el mismo Presidente ha dicho muchas veces que no le interesa”.