Hospital San Rafael de Bogotá: le deben $173.000 millones y acepta salida de médicos

Luego de que EL COLOMBIANO diera a conocer que hubo una salida de profesionales médicos del Hospital Universitario Clínica San Rafael de Bogotá, esa institución reconoció que hubo renuncia, pero que se hicieron después de un cambio en la contratación, que están pasando por una difícil situación económica y habló de lo que les adeudan las entidades promotoras de salud (EPS).
En un comunicado de prensa, la institución señaló que “tomó decisiones orientadas a modificar el modelo de contratación de un grupo de profesionales de la salud”, por lo cual algunos profesionales no se acogieron al nuevo modelo y “no continuarán prestando sus servicios”, pero que “esta situación no afectará a la atención de los pacientes.