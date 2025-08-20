MinSalud incumplió órdenes de garantizar acceso oportuno a servicios médicos: Corte

La Corte Constitucional declaró que el Ministerio de Salud incumplió las órdenes para garantizar el acceso oportuno a los servicios médicos, al no definir los tiempos máximos de espera ni implementar un registro confiable que mida las demoras reales de los pacientes en el sistema.
Le puede interesar: Corte empresarial solicitud de MinSalud sobre mesa técnica de UPC: “dudas estaban resueltas” .
La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 concluyó que luego de tres años esa cartera no ejecutó las actividades incluidas en los cronogramas que ella misma presentó, modificó plazos sin justificación y entregó datos que no coincidían con los del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS). Según este organismo, los usuarios deben esperar entre 40 y 60 días para obtener una cita con especialistas.