Petro se pronuncia sobre el secuestro de Lyan José Hortúa después de 18 días de silencio: “Quienes lo retienen, desobedezcan a sus superiores. Libérenlo ya”

Su madre, Angie Bonilla, entregó un desgarrador testimonio en entrevista con Noticias RCN , en el que hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro : “ Pido misericordia, presidente, que me mire con ojos de amor y compasión, que también es padre. Yo solo pido que me devuelvan a mi hijo. El perdón ya está”.

”Lyan no es mercancía, quienes convierten un niño en mercancía ya no son sino tratantes de personas: esclavistas. Quienes lo retienen, desobedezcan a sus superiores. Libérenlo ya”, expresó el presidente, pero no dio detalles sobre un plan de acción al respecto o las medidas a seguir.

Mientras tanto, el próximo 29 de mayo, Lyan José Hortúa, cumplirá 12 años, y su familia aún guarda la esperanza de celebrarlo con él en casa. Tanto las autoridades, como la fuerza pública, la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Arquidiócesis de Cali siguen trabajando por recuperar al pequeño.