Secuestro de soldado en Balboa, Cauca: Ejército denuncia a disidencias ‘Carlos Patiño’ y pide apoyo para ubicar al militar

La violencia en el Cauca volvió a sacudir a la Fuerza Pública. Un soldado profesional del Ejército fue secuestrado la tarde del viernes 14 de noviembre durante un fuerte enfrentamiento con la estructura ‘Carlos Patiño’, una de las disidencias de las Farc que opera en el suroccidente del país.

El secuestro ocurrió en el sector de Guadualito, zona Fila del municipio de Balboa, una región que ha sido escenario reiterado de ataques, emboscadas y disputas territoriales.

El Ejército confirmó que la tropa del Batallón de Operaciones Terrestres n.º 20 realizaba operaciones en la zona cuando fue hostigada por integrantes de esa facción, vinculada al mando de alias Iván Mordisco.



En medio del combate, los disidentes secuestraron al soldado Víctor Hugo Yepes García y dejaron heridos a cinco uniformados más.

Los militares lesionados recibieron atención en el terreno y luego fueron evacuados a un centro asistencial del departamento del Cauca, donde permanecen bajo observación médica.