Denuncian que el Sena estaría dando permisos para asistir a marchas convocadas por Petro tras arremetida de Trump

En desarrollo de las marchas convocadas para este miércoles, se conoció una denuncia pública por una circular interna del Sena en la que la entidad estaría otorgando permisos a sus servidores públicos para participar en la jornada de concentración convocada por el propio Gobierno.

“El SENA autorizando permisos en jornada laboral para que funcionarios salgan a marchar y apoyar al tirano de Maduro. Es movilización oficial con recursos públicos para respaldar una dictadura. Usan entidades públicas, tiempo laboral y presión institucional para justificar una relación con una dictadura responsable de presos políticos, represión y éxodo masivo”, escribió el concejal de Medellín Alejandro De Bedout, quien publicó la circular en sus redes sociales.

“De manera atenta les informo que en el marco del respeto al derecho a reunirse y manifestarse públicamente, de forma individual como colectiva, y sin discriminación alguna, el SENA otorga permiso durante la tarde del miércoles 07 de enero de 2026, a los servidores públicos de la entidad, que deseen participar voluntariamente en la jornada de concentración en las principales plazas del país convocadas por la Presidencia de la República para expresar el compromiso social con la soberanía, la democracia y la paz de Colombia y la región”, se lee en la circular.

Las críticas no se hicieron esperar. Desde distintos sectores se cuestionó al Gobierno por la movilización y facilitación de la participación de personal público en este tipo de convocatorias, especialmente por tratarse de un asunto de carácter político y con implicaciones de índole internacional.

“Esto no es defensa de la democracia, es todo lo contrario. El Estado convertido en escudo político para Petro y su silencio frente a Maduro. Vergonzoso y peligroso”, añadió el concejal de Medellín.

A la denuncia sobre una circular interna del Sena, se sumó un pronunciamiento oficial del Ministerio de Ciencias, que también llamó a participar en la movilización.

El Ministerio publicó un comunicado en el que afirmó que “la amenaza al territorio no son solo ataques a fronteras físicas, son ataques a la posibilidad de que nuestros pueblos decidan su propio futuro”, y sostuvo que, bajo los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Constitución Política de 1991, el Gobierno defiende el derecho de las naciones a vivir en paz y sin injerencia extranjera.

En ese mismo mensaje, la cartera hizo un llamado a la comunidad científica, innovadores, academia, sabedores ancestrales y a la ciudadanía en general para participar activamente en la “movilización pacífica en defensa de la soberanía”, convocada por el presidente Gustavo Petro y el Gobierno Nacional en todas las plazas públicas del país.

Los funcionarios del MinCiencias, sin embargo, incurrieron en un error. Escribieron que la movilización se realizaría “mañana 7 de diciembre desde las 4:00 p. m.”, cuando en realidad la jornada está prevista para el miércoles 7 de enero de 2026, el mismo día mencionado en la circular del SENA.