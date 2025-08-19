x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Así fue el ataque a cuchillo de un adulto mayor contra dos personas en la terminal El Salitre de Bogotá

Un hombre de 75 años apuñaló a dos personas que se encontraban en la terminal. El agresor también se autolesionó. Las autoridades lo detuvieron y deberá responder por el delito de lesiones personales.

  • El ataque ocurrió en el módulo 5 en la zona de llegadas de la terminal de El Salitre. FOTO: Colprensa y captura de video
    El ataque ocurrió en el módulo 5 en la zona de llegadas de la terminal de El Salitre. FOTO: Colprensa y captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La llegada y la salida de pasajeros en la terminal de transportes El Salitre, en Bogotá, se vio perturbada el pasado domingo, en medio del puente festivo, por el ataque a cuchillo de un adulto mayor contra dos personas en el lugar.

En vídeo: Los últimos momentos de Sergio Blanco antes de ser arrollado en medio de los desmanes en el Movistar Arena

El hecho ocurrió a la 1:35 de la tarde del pasado 17 de agosto, cuando El hombre, de unos 75 años, atacó a dos viajeros con un cuchillo que tenía en su poder y posteriormente se autolesionó.

Las víctimas, uno de 18 años y otro de 45, estaban en el módulo 5 en la zona de llegadas.cuando el agresor se acercó a ellos y sin mediar palabra los atacó.

La Terminal El Salitre informó que la situación se presentó en el área de los taxis y fue controlada gracias a la intervención inmediata de la Policía y del personal operativo de la terminal, quienes activaron el protocolo de atención prehospitalaria.

La comandante operativa de seguridad ciudadana, teniente coronel Paula Guiza aseguró a CityTv que el hombre recién llegaba de viaje: “Se autolesiona después de atacar. Llegaba de viaje. El policía que lo reduce lo desarma inmediatamente evitando que pueda lesionar a más personas en el sitio en donde se encontraban”.

Según la Oficina de Turismo de Bogotá, el atacante llegaba a la ciudad desde el departamento de Santander y las víctimas arribaban de la región Caribe y estaban esperando a sus familiares.

Pese a la herida que se hizo, el adulto mayor fue capturado en el lugar y puesto a disposición de la Fiscalía. Deberá responder por el delito de lesiones personales.

Siga leyendo: Tres heridos dejó incendio en un intento de amotinamiento en una URI de Bogotá

Las dos víctimas fueron trasladadas a centros médicos cercanos para recibir atención médica de urgencia. De acuerdo con el diario El Tiempo, uno de los lesionados fue remitido después a la Clínica de Occidente, donde recibió atención especializada. El agresor también recibe atención médica, pero permanece bajo custodia policial.

“La terminal de transportes de Bogotá se encuentra atenta a la evolución del estado de salud de los afectados y continúa prestando toda la colaboración necesaria a las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”, indicó la terminal en un comunicado.

Tras lo sucedido, las autoridades aumentaron los controles de seguridad en la terminal en medio de la salida y llegada de vehículos y pasajeros durante el puente festivo.

Temas recomendados

Orden público
Población
Violencia
Adultos mayores
ataque
Armas blancas
Adulto mayor
Colombia
Bogotá
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida