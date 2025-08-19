Video | Así fue el ataque a cuchillo de un adulto mayor contra dos personas en la terminal El Salitre de Bogotá

La llegada y la salida de pasajeros en la terminal de transportes El Salitre, en Bogotá, se vio perturbada el pasado domingo, en medio del puente festivo, por el ataque a cuchillo de un adulto mayor contra dos personas en el lugar.
El hecho ocurrió a la 1:35 de la tarde del pasado 17 de agosto, cuando El hombre, de unos 75 años, atacó a dos viajeros con un cuchillo que tenía en su poder y posteriormente se autolesionó.
Las víctimas, uno de 18 años y otro de 45, estaban en el módulo 5 en la zona de llegadas.cuando el agresor se acercó a ellos y sin mediar palabra los atacó.