Video | Así fue el ataque a cuchillo de un adulto mayor contra dos personas en la terminal El Salitre de Bogotá

La llegada y la salida de pasajeros en la terminal de transportes El Salitre, en Bogotá, se vio perturbada el pasado domingo, en medio del puente festivo, por el ataque a cuchillo de un adulto mayor contra dos personas en el lugar. En vídeo: Los últimos momentos de Sergio Blanco antes de ser arrollado en medio de los desmanes en el Movistar Arena El hecho ocurrió a la 1:35 de la tarde del pasado 17 de agosto, cuando El hombre, de unos 75 años, atacó a dos viajeros con un cuchillo que tenía en su poder y posteriormente se autolesionó. Las víctimas, uno de 18 años y otro de 45, estaban en el módulo 5 en la zona de llegadas.cuando el agresor se acercó a ellos y sin mediar palabra los atacó.

La Terminal El Salitre informó que la situación se presentó en el área de los taxis y fue controlada gracias a la intervención inmediata de la Policía y del personal operativo de la terminal, quienes activaron el protocolo de atención prehospitalaria. La comandante operativa de seguridad ciudadana, teniente coronel Paula Guiza aseguró a CityTv que el hombre recién llegaba de viaje: “Se autolesiona después de atacar. Llegaba de viaje. El policía que lo reduce lo desarma inmediatamente evitando que pueda lesionar a más personas en el sitio en donde se encontraban”.

Según la Oficina de Turismo de Bogotá, el atacante llegaba a la ciudad desde el departamento de Santander y las víctimas arribaban de la región Caribe y estaban esperando a sus familiares. Pese a la herida que se hizo, el adulto mayor fue capturado en el lugar y puesto a disposición de la Fiscalía. Deberá responder por el delito de lesiones personales. Siga leyendo: Tres heridos dejó incendio en un intento de amotinamiento en una URI de Bogotá Las dos víctimas fueron trasladadas a centros médicos cercanos para recibir atención médica de urgencia. De acuerdo con el diario El Tiempo, uno de los lesionados fue remitido después a la Clínica de Occidente, donde recibió atención especializada. El agresor también recibe atención médica, pero permanece bajo custodia policial.