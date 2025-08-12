En video | Conmovedora despedida del hijo de Miguel Uribe Turbay frente al féretro

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, con su hijo de cuatro años en brazos, se acercó al féretro del político de 39 años asesinado. El hecho quedó registrado en video durante la cámara ardiente que permanece abierta a la ciudadanía en los últimos homenajes al precandidato del Centro Democrático. Las imágenes son, cuando menos, conmovedoras. La mujer llevaba al niño Alejandro de cuatro años en sus brazos, el Salón Elíptico del Congreso permanecía en un silencio solemne. Lea más: Petro lanzó, sin pruebas, hipótesis sobre atentado contra Miguel Uribe y reconoce que “no puedo afirmarlo” El niño, apenas vio a su abuelo, Miguel Uribe Londoño, se abalanzó sobre él y se fundieron en un abrazo. Después, el menor señaló la foto de su papá, luego el ataúd. El abuelo tomó una flor y se la entregó al niño: la ubicaron juntos sobre el féretro.

La madre y su niño después tuvieron un momento a solas con el ataúd del senador Uribe Turbay. La conversación entre ambos es inaudible, sin embargo, María Claudia Tarazona le habló al niño y le señaló el cielo. El menor tocaba la caja de madera, como muestra el video publicado por Blu Radio. Entérese: Video | “Rechazo cualquier acto de violencia o venganza por la muerte de Miguel”: esposa de Miguel Uribe Turbay “Para el país, se fue un hombre maravilloso que soñaba con la paz y la unión de Colombia. Que soñaba con un país en el que ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo”, había dicho Tarazona en la única declaración pública que ha ofrecido desde el fallecimiento de Uribe Turbay.

Magnicidio de Miguel Uribe: la historia que se repite

Es que la historia de la familia Uribe Turbay entró en un bucle doloroso. Miguel Uribe era apenas un niño de 5 años cuando tuvo que enterrar a su mamá, Diana Turbay. La periodista Diana Turbay, madre de Miguel, fue asesinada en enero de 1991 en medio de una operación de rescate en Copacabana (Antioquia). La mujer fue arrastrada con engaños. Le prometieron una entrevista exclusiva con el cura Manuel Pérez, entonces máximo cabecilla del ELN. En realidad fue secuestrada por hombres bajo las órdenes del narco Pablo Escobar.

“Hoy es domingo 2 de diciembre (1990). Estoy agotada, siento dolores que ya no solamente son del alma, sino que también me duele todo el cuerpo. Estoy casi vencida, pues no entiendo qué está pasando. ¿Por qué seguimos secuestrados? No podemos salir de la pieza, no hay ventilación, se me quita el apetito. Entre ayer y hoy no he podido comer. Siento que esto se parece más a una cárcel. No sé si estoy excesivamente pesimista; sé que hay que hacer un esfuerzo por levantar el ánimo, pero aunque lo quiera así, me cuesta trabajo, siento ganas de llorar a todas horas. Las propagandas con niñitos me están recordando que no estoy con mis hijos. Es como si no tuviera derecho a sosegarme”, escribió Diana en uno de sus diarios de cautiverio. Lea también: Diana Turbay: la historia del secuestro y asesinato de la madre de Miguel Uribe que marcó la vida del senador Permaneció secuestrada cinco meses y 130 hombres del Cuerpo Élite de la Policía fueron desplegados para intentar rescatarla. Al llegar, se encontraron con 15 hombres armados que dispararon a quemarropa contra los rehenes. Diana Turbay cayó al suelo con graves heridas, fue trasladada de urgencia a un centro médico, pero falleció horas después. Era el 25 de enero de 1991.