Wilmar Mejía aseguró que le llegó información que confirmaría que Miguel Huertas sí habría viajado a Venezuela: “el general tendrá que hablar”

En las últimas horas, Mejía ha contado su versión sobre la información encontrada en los archivos de Calarcá que lo mencionan. En medio de sus declaraciones, habló sobre el supuesto viaje que él y el general habrían hecho a Venezuela.

  • A la izquierda, general Miguel Huertas. A la derecha, Wilmar Mejía, funcionario de inteligencia. FOTO: REDES SOCIALES.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El general Juan Miguel Huertas, jefe de comando de personal del Ejército y Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), están en el centro de la tormenta política del país luego de que audios, mensajes y otros archivos encontrados en un celular que estaba en manos de alias Calarcá -jefe de una facción de las disidencias de las Farc- los vincularan, presuntamente, con el grupo ilegal.

Le puede interesar: Director de la Policía sostiene que la Segunda Marquetalia habría ordenado el asesinato de Miguel Uribe

Entre acusaciones sobre presunta filtración de información sensible del Estado y utilización de los recursos públicos para proteger a miembros de las disidencias, ambos funcionarios también fueron mencionados como los supuestos artífices de un viaje a Venezuela, en donde recogerían información sobre “camaradas” de la disidencia.

“Él es el general que acompañará a Wilmar el día que vayan a darle las pruebas de lo de la muerte del camarada en territorio venezolano”, dijo Calarcá en uno de los mensajes que se encontró en su teléfono.

Para saber más: Francia Márquez responde a chats de disidencias que la mencionan: “Un delincuente usó mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes”

Al respecto, Mejía aseguró que nunca ha ido a Venezuela ni ha sostenido reuniones con jefes de disidencias. Sin embargo, en una entrevista reciente con W Radio, aseguró que le llegó información que confirmaría que Huertas sí habría viajado.

“Según lo que acabo de recibir, el general Huertas hizo un viaje, por ese el general Huertas tendrá que hablar. Creo que en las condiciones actuales de Venezuela, que un general de la república, retirado o activo se vaya a ese viaje sin autorización de sus comandantes haría que ese general no estuviera muy cuerdo, corre mucho riesgo de no volver”, aseguró.

Además, añadió que a pesar de la información que recibió, confía en Huertas: “él no lo hizo, estoy seguro”, explicando que un acto así violaría todos los procesos institucionales a los que ambos se rigen.

Le puede interesar: La doble moral de Petro: pide perdón por los bombardeos, pero los justifica

Huertas se pronunció al respecto en días pasados. En conversación con Noticias Caracol, dijo: “Nunca he ido a Venezuela. Lo que sí puedo decir es que hay militares activos y retirados que lo único que quieren es hacerme un montaje”.

Desde aquel testimonio, Huertas no ha vuelto a pronunciarse.

Temas recomendados

Conflicto armado
Política
Disidencias de Farc
Crisis en Venezuela
Paz Total
Proceso de paz con disidencias de las Farc
Polémicas
Gobierno Nacional
Inteligencia militar
ejercito
Estado Mayor de Bloques y Frentes
Colombia
Gustavo Petro
Juan Miguel Huertas
Wilmar de Jesús Mejía
Jixing Zhang
Club intelecto
