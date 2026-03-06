Cine Colombia lanza el 5Pass para ver las películas nominadas al Óscar, ¿cuánto vale?

La temporada de premios del cine suele venir acompañada de una misma pregunta entre los espectadores: cuáles son las películas que todos están comentando. Para quienes quieren ponerse al día con esos títulos antes de las ceremonias más importantes del año, Cine Colombia anunció el regreso del 5Pass, un paquete que permite ver cinco películas nominadas en salas de cine.
La iniciativa busca facilitar el acceso a las producciones que dominan la conversación cultural durante estos meses. Con este pase, cada persona puede asistir a cinco funciones distintas de películas que estén nominadas en la temporada de premios, siempre que se encuentren disponibles en cartelera.