¡Prográmese! Barbosa, Rionegro y otros cinco municipios de Antioquia que estarán de fiesta este fin de semana

Este fin de semana, además de celebrarse el Día de las Velitas, una de las tradiciones más importantes de la época navideña, varios pueblos de Antioquia tendrán sus fiestas municipales, eventos que se destacan por su variada programación cultural y musical.
Uno de ellos es Barbosa, que este fin de semana cerrará la celebración de las XXVII Fiestas de la Piña “El Dulce Sabor de la Alegría”. El municipio, ubicado en el norte del Valle de Aburrá, tendrá en la tarima del parque principal a múltiples artistas locales y nacionales durante los próximos días.
Jorge Celedón, Dueto Buriticá, Luis Alberto Posada, John Jairo Pérez, Alex Manga, Ciro Quiñonez y Pastor López Jr. son algunos de los cantantes que harán parte de estas fiestas, que también contarán con el festival gastronómico Barbosa La Más Sabrosa, el cual se llevará a cabo este domingo.