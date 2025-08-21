Qué es La teoría Let Them y por qué se convirtió en uno de los libros de autoayuda más leídos en el mundo

Aunque La teoría Let Them se publicó en diciembre de 2024, más de ocho meses después sigue siendo uno de los libros de autoayuda más vendidos a nivel mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos viene liderando el ranking delos más vendidos De la ware El New York Times Desde hace 34 semanas.
Lo que ha hecho este texto es poner de moda un mantra corto y sencillo: “déjalos”. La mente detrás de esto es Mel Robbins, quien también es la presentadora de El podcast de Mel Robbins, uno de los programas más escuchados a nivel mundial en Spotify y Apple Podcasts en 2024.