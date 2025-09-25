Tras más de 25 años de carrera, Don Omar anuncia que se retirará de la música en 2026

Reconocido como el Rey, Don Omar dio a conocer su decisión de retirarse de la industria musical, luego de una trayectoria de más de dos décadas que lo han posicionado como una de las grandes voces del reguetón. El cantante puertorriqueño explicó cómo será su adiós definitivo de los escenarios.

Fue en una entrevista con el canal de televisión Telemundo Orlando que el artista de 47 años reveló la noticia de su retiro. “Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el batón”, afirmó.

Don Omar, cuyo nombre real es William Omar Landrón Rivera, comenzó a cantar a finales de los noventa en un dúo cristiano llamado Osito & Omar. Después, en 1999, se dedica al género urbano secular y el ascenso de su carrera inicia cuando en 2002 hizo parte del álbum MVP con uno de sus éxitos más reconocidos, Dale Don Dale.

El puertorriqueño marcó historia en el reguetón porque es considerado como uno de los responsables de que el género haya traspasado las fronteras de su isla y ahora sea escuchado a nivel mundial.