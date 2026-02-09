Conozca la promesa del colombiano Christian González tras su derrota en el Super Bowl, donde fue figura

El colombiano Christian González fue uno de los puntos altos de los New England Patriots en la derrota 13-29 ante los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX. A pesar del resultado adverso, el esquinero tuvo una destacada actuación defensiva y dejó declaraciones cargadas de orgullo, autocrítica y agradecimiento por el apoyo recibido.

Al finalizar el encuentro, el jugador de 23 años destacó el trabajo de sus compañeros y el esfuerzo colectivo a lo largo de la temporada. “Estoy sumamente orgulloso de los chicos. Orgulloso de llamarlos mis hermanos, simplemente las cosas no salieron como lo planeamos”, expresó.

González también tuvo palabras emotivas para su familia, en especial para su padre. “Gracias por creer en mí y apoyarme en ser quien soy. Te amo. Lo siento, no lo conseguimos hacer, pero volveremos”, dijo tras el juego.

El defensor no ocultó su emoción por el respaldo de la comunidad latina y colombiana durante el partido más importante de la temporada. “Sí, sentí el apoyo de los colombianos, lo aprecio. Siento el apoyo, por seguro. Estoy muy contento de poder apoyar a los latinos y los latinoamericanos. Eso significa todo para mí y mi herencia. Me encanta poder usar mi herencia con orgullo. Es increíble”, afirmó.

En el terreno de juego, González fue uno de los jugadores más destacados de la secundaria de New England. Registró cuatro tackleadas y tres pases defendidos, contribuyendo a que la ofensiva de Seattle no lograra anotaciones de seis puntos hasta el tercer cuarto.

Su actuación comenzó a sobresalir desde el segundo periodo, cuando desvió con una espectacular estirada un pase largo de Sam Darnold dirigido a Rashid Shaheed. Poco antes del descanso, volvió a aparecer con una cobertura clave para evitar una anotación de Jaxon Smith-Njigba en la zona prometida.

En el tercer cuarto, el esquinero volvió a mostrar su capacidad defensiva al anticiparse a un envío que buscaba a Cooper Kupp, evitando que los Seahawks avanzaran hacia la zona de anotación. Ya en el último periodo, volvió a detener al mismo receptor para cortar otra ofensiva rival.

A pesar del buen rendimiento del colombiano, la falta de efectividad del ataque de los Patriots, que no sumó puntos hasta el inicio del último cuarto, terminó por sepultar las opciones del equipo de quedarse con el título.

Con todo, González cerró una de sus actuaciones más sólidas desde su llegada a la NFL. El esquinero fue seleccionado por New England en la primera ronda del Draft 2023, temporada en la que comenzó a gran nivel, aunque una lesión en el hombro en la semana cuatro frenó su candidatura al premio de Novato Defensivo del Año.

En 2024 volvió a mostrar consistencia al registrar 59 tackleadas, 11 pases defendidos y dos intercepciones, además de un balón suelto recuperado y una anotación defensiva. Para la campaña regular 2025 elevó sus números a 69 tackleadas y 10 pases defendidos, rendimiento que le valió su primera selección al Pro Bowl.

Su nivel también quedó demostrado en la final de la Conferencia Americana, cuando una intercepción suya aseguró el triunfo de los Patriots sobre los Denver Broncos y el paso al Super Bowl.

En sus primeras temporadas en la NFL, Christian González acumula 145 tackleadas, 24 pases defendidos, tres intercepciones, un balón suelto forzado y una anotación defensiva, cifras que confirman su proyección como una de las grandes figuras defensivas de la liga.