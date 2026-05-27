Ruta 56 le subirá el nivel al Clásico El Colombiano 2026

El Clásico El Colombiano, el evento de ciclismo recreativo que más ha perdurado en el país, llega este año con una prueba nunca antes vista en Antioquia: el Reto Transversal de la Montaña + Palmas, el primer certamen que cruzará estas laderas de Envigado el próximo 13 de septiembre.
Este evento, que ha sido cuna de referentes del ciclismo nacional, reúne a amantes de la bici y a elencos de alto nivel competitivo. Precisamente, el equipo Ruta 56 estará presentes esta vez para subirle el nivel de exigencia a un reto inédito que combina comunidad, paisajes y un “parche” en la meta.