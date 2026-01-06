Video | Fernando Gaviria ya posó con su “nueva piel”: ¿Qué le espera al velocista en el equipo Caja Rural?

Un ojo distraído podría llevar a pensar, después de ver a Fernando Gaviria vestido con un uniforme verde y blanco, que el ciclista antioqueño correrá en 2026 con el equipo Orgullo Paisa, en Colombia. El uniforme del elenco español Caja Rural, con el cual el pedalista de 31 años firmó contrato para esta temporada, es parecido al de la escuadra antioqueña.
Sin embargo, el verde del equipo europeo es más oscuro que el utilizado por el equipo colombiano. Gaviria, en su mejor momento uno de los mejores velocistas del mundo, terminó en 2025 el vínculo que tenía con el Movistar Team español desde 2023. Cuando llegó a la gran escuadra española desde el UAE de Pogacar, generó mucha expectativa. Los dirigidos por Eusebio Anzué pretendían que el antioqueño ganara muchas carreras al sprint por temporada para sumar puntos en el ranking de la Unión Ciclista Internacional.
