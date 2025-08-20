Luis Sinisterra ya está en Brasil para unirse al Cruzeiro, tras ocho años en la Premier League

Más jugadores de la Selección Colombia siguen llegando al fútbol de Brasil, esta vez el turno es para Luis Sinisterra, quien tras ocho años en el balompié de la Premier League, ahora llega a Cruzeiro para disputar el Brasileirao.
Sinisterra, quien militó en la temporada pasada con el Bournemouth con el que jugó ocho partidos y marcó un gol, llegó a Brasil para integrarse a las filas del Cruzeiro, equipo que ocupa la tercera casilla del torneo, con 38 puntos, correspondientes a once victorias, cinco empates y cuatro derrotas. El líder es Flamengo con 43 unidades, seguido de Palmeiras con 39.