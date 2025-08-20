Luis Sinisterra ya está en Brasil para unirse al Cruzeiro, tras ocho años en la Premier League

Sinisterra, quien militó en la temporada pasada con el Bournemouth con el que jugó ocho partidos y marcó un gol, llegó a Brasil para integrarse a las filas del Cruzeiro, equipo que ocupa la tercera casilla del torneo, con 38 puntos, correspondientes a once victorias, cinco empates y cuatro derrotas. El líder es Flamengo con 43 unidades, seguido de Palmeiras con 39.

Más jugadores de la Selección Colombia siguen llegando al fútbol de Brasil, esta vez el turno es para Luis Sinisterra , quien tras ocho años en el balompié de la Premier League, ahora llega a Cruzeiro para disputar el Brasileirao.

Sinisterra se mostró feliz de llegar al país del Jogo Bonito y tras pasar los exámenes médicos será presentado oficialmente por el club, que este lunes empató 1-1 con Mirassol y el sábado se enfrenta a Internacional a las 4:30 de la tarde, hora de Colombia.

“Estoy muy contento de estar aquí en un equipo tan importante como Cruzeiro, espero dar lo mejor, me siento bien, me falta un poco de ritmo, pero espero cumplir con lo que el técnico quiere y confío en que logremos cosas grandes”, dijo Sinisterra a su arribo a Brasil.

Luis, quien debutó en el fútbol profesional con el Once Caldas en 2016, llegó al Feyenoord en 2018 y en 2022 al Leeds United de la Liga Premier. Luego, en el 2023, llegó al Bournemouth en el cual disputó las temporadas 2023-2024 y 2024-2025.

El nacido en Santander de Quilichao, Cauca, hace 26 años, espera recuperar en Brasil el nivel que lo llevó a ser llamado a la Selección Colombia, para estar de nuevo con el grupo de Néstor Lorenzo, que en septiembre tiene la doble fecha de Eliminatoria al Mundial.