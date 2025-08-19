Conozca la inversión de los campeones de las ligas de Europa para mantenerse en el trono

El balón comenzará a rodar en las ligas de Alemania e Italia este próximo viernes y sábado, respectivamente. Con ello, todos los torneos de Europa de la temporada 2025-26 quedarán oficialmente en plena competencia. Si bien algunos clubes, especialmente los ingleses, han realizado las inversiones más altas en refuerzos, esto no les asegura títulos, pero sí los posiciona como protagonistas en sus respectivos países.
En el ranking de equipos que más movieron el mercado de pases, el Liverpool ocupa el primer lugar. El actual campeón inglés sumó 293 millones de euros (M€) en fichajes, destacando las incorporaciones de Florian Wirtz (125 M€), procedente del Bayer Leverkusen, y Hugo Ekitiké (95 M€). Los Reds, con Arne Slot aún en el banquillo técnico, buscarán retener la corona de la Premier League, pelear por los trofeos nacionales y, por supuesto, conquistar la Champions League, que este año fue ganada por primera vez en la historia por el PSG.
Lea aquí: Se gastaron un dineral: estas son las 15 transferencias más costosas de este temporada en el mercado de pases mundial, ¿hay colombiano?
En el campeonato inglés, considerado por muchos el más competitivo del mundo, el Manchester City también aparece como favorito. A pesar de no haber alcanzado la inyección económica de Chelsea (279 M€), Arsenal (224 M€) o Manchester United (229 M€), los 176 M€ que Pep Guardiola añadió a una plantilla ya consolidada lo sitúan en una posición privilegiada, manteniendo su base.