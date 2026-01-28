Desde niño, Chicho Arango tiene claro lo que significa llegar a Nacional

Cristian “Chicho” Arango está a un paso de convertir en realidad uno de los mayores sueños de su carrera: jugar en Atlético Nacional. No es una ilusión reciente ni una frase de ocasión. El delantero nunca ha ocultado su deseo de vestir la camiseta verdolaga y así lo dejó claro en un live realizado en 2024, donde habló con el corazón sobre lo que significaría llegar al club de sus amores.
“Llegar a Nacional y ganar es lo que más quiero, sería lo más chimba que me podría pasar como futbolista, es lo que uno sueña de niño. Ojalá que más temprano que tarde se den las cosas y yo pueda jugar allí”, expresó entonces Arango, palabras que hoy cobran más fuerza que nunca.