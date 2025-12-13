Clásico Paisa quedó en tablas y el título se definirá en la vuelta, el próximo miércoles en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional empató sin goles con el DIM en el duelo de ida por el título de la Copa BetPlay, que se definirá el próximo miércoles a las 7:30 de la noche en el Atanasio Girardot.
Tras un primer tiempo en el que fueron más las faltas y las tarjetas amarillas que las opciones creadas en los arcos defendidos por Washington Aguerre y David Ospina, en la segunda parte todo cambió. El encuentro fue dominado por el local, que no pudo celebrar debido al excepcional desempeño del arquero rojo.
En la primera mitad, el duelo no fue tan claro, con muy pocas aproximaciones en cada arco. Para el DIM, dirigido por Alejandro Restrepo, las mejores oportunidades fueron para Brayan León, a los 13’, y Juan David Arizala, a los 23’; mientras que Andrés Román tuvo la más clara para el verde a los 37 minutos.
Pero los cambios en la segunda parte y la actitud de los jugadores de ambos equipos lograron generar mejores opciones, sobre todo para el verde, que fue superior. Nacional llegó con peligro con Andrés Sarmiento, Dairon Asprilla, Camilo Cándido y Edwin Cardona, quienes contaron con las opciones más claras para abrir el marcador.
En todas, el arquero del Poderoso, Washington Aguerre, llegó con sus manos y pies, salvando remates a quemarropa, de tiro libre y con lanzamientos cruzados: fue impasable. “La verdad, de todas la opción más complicada fue la de Edwin; es un cobrador muy bueno, potente, eligió bien el palo, pero afortunadamente logré llegar y salvar el arco. Es algo que me llena de satisfacción, y ahora toca preparar lo que será la vuelta, que seguro también será compleja y difícil”, comentó Aguerre, quien fue elegido como el jugador del partido.
Jaime Alvarado, por su lado, hizo un llamado para que los hinchas rojos los acompañen el miércoles. “Esperamos que los aficionados nos acompañen en la vuelta, todos estamos mentalizados en dejar el alma y darlo todo para buscar el título y darles una alegría”.
Tras una gran fiesta tanto en la salida de los equipos como en el medio tiempo, los hinchas del Verde salieron con el sinsabor de no poder celebrar el gol, pero confiados en que, así como el equipo fue dominador en el segundo tiempo, lo serán el miércoles en la definición del título.
Por ahora, en el historial de duelos por Copa, la ventaja sigue siendo favorable para el DIM, que registra ocho victorias, cuatro empates y seis derrotas.
Las nóminas
Nacional formó con David Ospina; Camilo Cándido, William Tesillo, César Haydar, Andrés Román; Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento; Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.
DIM lo hizo con Washintong Aguerre; Esneyder Mena, José Ortiz, Kevin Mantilla, Daniel Londoño; Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Léyder Berrío, Juan Arizala; Brayan León y Francisco Fydriszewski