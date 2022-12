Sucedió lo que los futboleros argentinos esperaron durante 36 años. Este domingo la Selección de Argentina logró su tercer título mundial al imponerse a Francia en la tanda de penaltis (4-2) tras acabar la prórroga con empate a tres y devolvió a Sudamérica el cetro universal, que no ostentaba desde que Brasil se impuso a Alemania en el partido decisivo de Corea del Sur/Japón 2002.

La Albiceleste completó el trío de títulos después de los conseguidos como local en 1978 ante Países Bajos (3-1) y en México 1986 ante Alemania Federal (3-2).

Brasil encabeza la nómina de campeones con cinco coronas, una más que Alemania e Italia. Argentina se sitúa cuarta en solitario, con una más que Francia y Uruguay. Cierran la relación, con una, Inglaterra y España.

Asia ha vuelto a ser un continente propicio para Sudamérica. Dos de dos. En el primero Brasil se coronó al imponerse en Yokohama (Japón) a Alemania por 2-0 gracias a un doblete de Ronaldo Nazario.

Desde entonces, el Viejo Continente había dominado el torneo. Italia, en Alemania 2006, España, en Sudáfrica 2010, la ‘Mannschaft’, en Brasil 2014, y Francia, en Rusia 2018, se habían proclamado campeones hasta que en Qatar 2022 Argentina ha cortado la racha.

En total, Europa domina el palmarés de la Copa del Mundo con doce títulos, por los diez de Sudamérica gracias a los cinco de Brasil y los tres de Argentina y los dos de Uruguay.



¿Cómo llegaron los equipos a la final?

La Selección Argentina con un Lionel Messi en un momento magistral, se enfrentará a la actual campeona del mundo, Francia, este domingo 18 de diciembre a las 10:00 a.m. en partido correspondiente a la gran final de la Copa del Mundo.

El equipo de Messi y compañía tendrá la oportunidad de cortar con la hegemonía de las selecciones europeas de los últimos 20 años a nivel mundial, mientras que Francia buscará hacer historia al convertirse en bicampeona mundial de manera consecutiva como lo hicieron Italia en 1934 y 1938 y Brasil de Pelé en 1958 y 1962.



Siga aquí el minuto a minuto del partido:



Octavo Cobro: Montiel, el número 4 de Argentina anotó el cuarto gol de los argentinos y le dio el título a Argentina.



Séptimo cobro: Kolo Mumani, el número 12 de Francia pateó el cuarto cobro de los galos y lo anotó. La tanda va 3-2.



Sexto cobro: Leandro Paredes anotó el tercer tiro de Argentina y los gauchos se van 3-1 en la tanda de penales.



Quinto cobro: Tchoanemi cobró el tercer penalti de los franceses y se lo comió.



Cuarto cobro: Dybala pateó el segundo cobro de Argentina y anoto el 2-1 en la tanda de penaltis.



Tercer cobro: Coman pateó el segundo penal de los franceses y Emiliano Martínez, el arquero de Francia, se lució y lo atajó.



Segundo cobro: el primer cobro de los argentinos lo pateará Lionel Messi. El 10 gaucho pateó con sutileza y anotó. La tanda va 1-1.



Primero cobro: Mbappé será el encargado de patear el primer penalti de la tanda. El delantero francés anotó. Francia gana 1-0



Messi eligió el arco para patear, mientras que los franceses cobrarán primero los penaltis.



Minuto 120+4: con una jugada individual de Mbappé y un remate que se fue desviado termino el segundo tiempo extra. El campeón del Mundo se definirá en penaltis.



Minuto 120+2: Cambio en la Selección de Argentina. Salió Tagliafico e ingresó Dybala. Sufrida final del partido entre los gauchos y los franceses.



Minuto 120: el juez central del partido adicionó 3 minutos de reposición en el segundo tiempo extra.



Minuto 116: ¡GOOOOOOOOOL de Francia! Mbappé anota desde los 13 pasos y consigue su primer triplete en las finales de las Mundiales. También se convirtió en el máximo goleador del Mundial Qatar 2022 con ocho tantos.



Minuto 115: Penalti en favor de Francia después de una mano de uno de los defensores argentinos. Mbappé cobrará.



Minuto 112: ¡Cambio en la Selección de Francia! Salió Varane e ingresó Konate.



Minuto 108: ¡GOOOOOOOL DE ARGENTINA! Con su pierna derecha Lionel Messi anota el 3-2 del partido. El futbolista argentino alcanzó siete goles en la final del Mundial.



Minuto 106: remate de primera de Lionel Messi con su pierna izquierda que picó en el suelo y después llegó a las manos de Hugo Lloris, el arquero del seleccionado galo.



¡Tras una breve charla técnica, empieza el segundo tiempo extra de la final del Mundial entre Argentina y Francia!



¡Finaliza el primer tiempo exrtra con empate 2-2 en el marcador!



Minuto 105: el juez central del partido adicionó un minuto de reposición. Después Lautaro Martínez tuvo un mano a mano con el portero que mandó afuera del arco.



Minuto 104: remate de Lautaro Martínez que pego en la pierna de uno de los jugadores del seleccionado francés y se fue a tiro de esquina.



Minuto103: ¡Cambios en la Seleccion Argentina! Salieron De Paul y Alvarez. En su lugar ingresaron Leandro Paredes y Lautaro Martínez.

Minuto 100: tiro de esquina de Francia que terminó en un despeje de la defensa del seleccionado argentino.



Minuto 98: centro peligroso al área de la Selección de Francia. Desde la banda derecha llegó una pelota que no encontró un cabeceador en la 16 con 50; sin embargo la bola terminó en las manos de Emiliano Martínez.



Minuto 96: falta sobre Mbappé, que se quedó en el suelo algunos minutos aquejando un golpe en su pie derecho. El goleador del Mundial se reintegró al juego.



Minuto 95: ¡Cambio en la Selección de Francia! Salió Rabiot, con el número 14 e ingresó Fofana, con el 13.



Minuto 93: bajó el ritmo del juego. Ahora Francia tiene el dominio del balón, mientras que los argentinos se ven desesperados por intentar ponerse de nuevo en ventaja en el marcador.



¡Empieza el primer tiempo extra! El seleccionado argentino se vio amedrentado por los franceses al final de los 90 minutos. Al parecer los europeos están en un mejor momento anímico en el partido que los suramericanos.



¡Finalizan los 90 minutos de tiempo reglamentario! El campeón del Mundial se definirá en tiempo extra.



Minuto 101: ¡Cambio en Argentina! Salen Rodrigo De Paul y Julián Álvarez. Ingresan Leandro Paredes y Lautaro Martínez.



Minuto 100: tiro de esquina en favor de Francia después de un tiro libre que terminó con un despeje de la defensa de la Selección Argentina. Los franceses se ven con mejor estado físico que los jugadores suramericanos.



Minuto 97: tarjeta amarilla para Acuña. Fue la segunda para el conjunto argentino.



Minuto 96: remate desde afuera del área de Lionel Messi a media altura que contuvo Hugo Lloris, el portero de la Selección de Francia, que envió la bola al tiro de esquina.



Minuto 94: tarjeta amarilla para Giroud, el delantero francés que estaba en el banco de suplentes.



Minuto 93: remate de Mbappé desde afuera del área que se desvió en uno de los defensores argentinos y se fue a tiro de esquina.



Minuto 91: en el Mundial México 86 la selección argentina también iba ganando 2-0, y luego le empataron 2-2.



Minuto 90: el juez central del partido adicionó ocho minutos de reposición en el segundo tiempo del partido.



Minuto 88: Julián Álvarez y Rabiot se estrellaron en el aire. Fue necesario que los atendieran los cuerpos médicos de sus selecciones. Los futbolista se recuperaron y ya están de nuevo en el juego.



Minuto 87: uno de los jugadores de Francia se tiró en el área de Argentina y el juez central del partido le sacó tarjeta amarilla por simulación. Esta fue la tercera amonestación del partido. Dos han sido para los franceses y una para los gauchos.



Minuto 83: con el segundo tanto que marco en la final, Mbappé alcanzó siete goles y se convirtió en el goleador del Mundial Qatar 2022.



Minuto 81: ¡GOLAZO DE MBAPPÉ! El marcador está 2-2. Argentina, al igual que le pasó contra Países Bajos, no pudo mantener el resultado.



Minuto 79: penalti en favor de Francia,. Mbappé lo cobró fuerte al palo derecho de Emiliano Martínez, y aunque el portero tocó la pelota no la pudo contener. ¡Gol de Francia!



Minuto 77: después de un pase en diagonal de Lionel Messi, Rodrigo De Paul centró la pelota al área, pero quedó en las manos de LLoris.



Minuto 75: Julián Álvarez, el número 9 de Argentina, llegó en velocidad desde la mitad de la cancha hasta la puerta del área, pero uno de los defensores franceses despejó la pelota a saque de lateral.



Minuto 73: falta en favor de Argentina. Tchouaméni, el numero 8 del seleccionado galo, tumbó en la mitad de la cancha a uno de los volantes gauchos.



Minuto 70: remate de Mbappé desde afuera del área que se fue por encima del arco defendido por Emiliano Martínez. Después hubo dos cambios en el cuadro galo. Salieron Griezmann y Theo Hernández e ingresaron Coman y Camavinga.



Minuto 68: según la estadística oficial del partido, la Selección Argentina ha pateado en nueve oportunidades al arco; mientras que Francia solo lo ha hecho en una ocasión.



Minuto 64: ¡Cambio en la Selección Argentina! Salió Ángel Di María, que anotó el segundo gol, e ingresó Marcos Acuña. Con esta sustitución Lionel Scalonni empieza a cuidar el resultado, ya que el jugador que entró es defensa.



Minuto 62: Argentina tuvo una jugada de ataque en la que buscó que Mac Allister llegara a patear al arco, pero no pudo porque lo cerraron entre Upamecano y Lloris.



Minuto 59: después de una jugada individual de Ángel Di María por la banda izquierda, la pelota le quedó a Messi dentro del área. El astro del fútbol Mundial pateó con su pierna derecha y la pelota se fue desviada.



Minuto 58: remate con la pierna izquierda de Julián Alvarez dentro del área. El delantero pateó casi desde el suelo con su pierna izquierda y el portero Hugo Lloris se lució y retuvo la pelota.



Minuto 57: falta de Mbappé sobre Rodrigo De Paul en la mitad de la cancha. El volante de marca argentino ha sido uno de los jugadores que más insidencia ha tenido en el partido.



Minuto 55: el seleccionado francés no ha pateado ninguna vez en el tiempo que va de partido; mientras que los argentinos han encontrado la puerta de siete oportunidades.



Minuto 53: falta de Rabiot, el 14 de Francia, sobre Rodrigo De Paul. El futbolista francés se convirtió en el segundo amonestado del partido.



Minuto 52: tiro de esquina en favor de la Selección de Argentina. Este será el cuartos del partido y el tercero para los argentinos. La pelota fue rechazada por Griezmann, el número siete de Francia, que la despejó a un saque lateral.



Minuto 50: en lo que va del partido se han hecho 21 faltas. Once de ellas las ha cometido el seleccionado francés, mientras que las diez restantes las ha cometido Argentina.



Minuto 48: remate de volea de Rodrigo de Paul desde uno de los bordes del área que terminó en las manos de Hugo Lloris, el portero de la Selección de Francia.



¡Empieza el segundo tiempo! Argentina movió la pelota desde la mitad de la cancha. Desde el saque generó la primera jugada de ataque de la segunda etapa.



¡Termina el primer tiempo de la gran final del Mundial! La Argentina de Lionel Messi vence 2-0 al seleccionado francés y se acerca al sueño de conseguir el tercer título Mundial de su historia.



Minuto 45+5: falta en favor del seleccionado francés. La hizo Enzo Fernández. El juez le saco tarjeta amarilla. El volante se convirtió en el primer amonestado de la final de la Copa del Mundo.



Minuto 45+2: la Selección Argentina está jugando con el corazón. Los jugadores suramericanos corren todas las pelotas como si fueran la última del partido. Los franceses no han podido acercarse con peligro al arco defendido por Emiliano Martínez.



Minuto 45: el juez central del partido adicionó siete minutos de reposición en el primer tiempo de la final del Mundial Qatar 2022.



Minuto 42: Argentina volvió a tener una jugada en ataque. Por la banda izquierda de Di María llegaron hasta la línea del fondo de la cancha, pero no lograron conseguir el ángulo para central el balón al área.



Minuto 38: la Selección de Francia intenta tomar el dominio del balón para intentar empatar el partido. Didier Deschamps, el entrenador de Francia, hizo dos cambios. Salieron Dembelé y Giroud. En su lugar ingresaron Thuram y Muani.



Minuto 35: ¡GOOOOOOOOOL DE ARGENTINA! En un contra ataque a un toque Ángel Di Maria consiguió el segundo tanto de los argentinos. El “Fideo” vuelve a conseguir un gol en una final con el conjunto suramericano.



Minuto 32: remate desde afuera del área de Mac Allister que pegó en uno de los defensores franceses. El balón termino en un saque lateral en favor de Francia. Argentina ha rematado cuatro veces al arco, mientras que el seleccionado galo no ha hecho ningún remate al arco defendio por Emiliano Martínez.



Minuto 30: Ángel Di María centró una pelota desde la banda izquierda de los argentinos que no encontró un destinatario dentro del área.



Minuto 28: Messi desbordó sobre la banda derecha en ataque. Llegó hasta la línea final de la cancha. Centró el balón, pero pegó en un defensa francés. La pelota se fue a un tiro de esquina que el mismo jugador cobró.



Minuto 24: después de un tiro libre en favor de Francia, hubo una falta en ataque que benefició a los argentinos. El jugador al que le pegaron fue Lionel Messi, que se queja de dolor en su oreja izquierda.



Minuto 22: ¡GOOOOOOOOOOOOL DE ARGENTINA! Lionel Messi anotó de penal y pone a los argentinos a soñar con su tercer titulo mundial. Con este tanto el 10 argentino igualó a Pelé con 12 goles en las Copas del Mundo.