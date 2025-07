“No hubo reuniones para renovar”: Falcao rompió silencio y habló sobre su salida de Millonarios

Sin embargo, ese anhelo tuvo un final que, tranquilamente, se acercó a una pesadilla. Cuando Falcao llegó al club embajador en agosto del 2024, se dijo que era el fichaje más importante del fútbol criollo en los últimos años. Cómo no: era el mito, el goleador de la Selección Colombia , el atacante que triunfó en Europa, que fue considerado “el mejor nueve del mundo” en la época dorada de Messi y Cristiano Ronaldo.

Los hinchas lo criticaron. Algunos empezaron a decir que era mejor que se fuera. La prensa hizo lo mismo. Le dieron palo en lo deportivo, pero hubo una porción que se metió en temas familiares. Eso incomodó al futbolista. También a su esposa. Sus hijos no estaban tranquilos en la capital de Colombia . Por eso, el futbolista decidió irse, vivir un poco más tranquilo.

Pero llegó en el ocaso de su carrera. No rindió como se esperaba. Las lesiones, su mayor problema desde hace más de una década, no le dejaron tener la continuidad que se esperaba. Solo jugó 29 partidos. En ellos anotó 11 goles. Tuvo un promedio de gol cada 143 minutos.

La salida del delantero samario se dio pocos días después de que Millonarios fue eliminado de los cuadrangulares. En el último duelo que disputó, contra Santa Fe, Falcao hizo un golazo y, después, como quien no teme a lo que pase porque es consciente de que no seguirá en un lugar, lanzó críticas fuertes al arbitraje criollo.

Mas esta vez no fue posible. Esta semana, por un compromiso comercial, García regresó a Bogotá. Ahí rompió el silencio sobre su salida del cuadro embajador. “No hubo conversaciones, ni reuniones con Millonarios para renovar”, manifestó, de manera tajante, el futbolista.

Manifestó que no le importaba si le daban muchas fechas de sanción. Dijo, incluso, que le daba lo mismo si no podía jugar de nuevo en el país. Después se despidió del equipo. Millonarios también lo hizo. Le dieron las gracias por todo . En los hinchas hubo algo de ilusión con que pasara algo parecido a lo que ocurrió a finales del 2024, donde Falcao se fue, pero regresó al club.

El contrato de Falcao era complicado. Tenía muchas “gabelas” que requerían un esfuerzo financiero alto por parte del club. Por un lado, debían conseguir patrocinadores para pagar el salario del futbolista, así como el impuesto al patrimonio. Además, no podían hacerle contratos que superaran seis meses para que García no se convirtiera en residente Fiscal.

Sin embargo, García hace falta en Millonario. “Hace pocos días le envié un mensaje de que si no había forma. Fueron factores más allá de lo futbolístico los que lo llevaron a tomar la decisión. Quienes no estamos acostumbrados al matoneo, a no respetar nada, a que las redes se conviertan en un arma fácil de desenvainar, es un golpe fuerte. Somos culpables todos de que él haya tomado la decisión de vivir más tranquilo. Es una lástima que se nos prive de poder tenerlo acá”, dijo David González, entrenador del equipo azul,