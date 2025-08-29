Jhon Durán se quedó sin técnico: Fenerbahçe despidió a Mourinho

El entrenador portugués José Mourinho, que tras ser cesado por la Roma buscaba un impulso a su larga carrera en Estambul, fue despedido también por el Fenerbahçe, equipo en el que juega el colombiano Jhon Durán. Llevaba un año dirigiendo al gigante turco, sin haber logrado el más mínimo título.
La puntilla la recibió Mourinho el miércoles al quedar eliminado en la previa de la Liga de Campeones, tras perder 1-0 en Lisboa contra el Benfica (0-0 en la ida), curiosamente, el gran rival del Oporto, club en el que el técnico se dio a conocer.