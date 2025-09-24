x

Fluminense se quedó sin técnico: Renato Gaúcho presentó su renuncia tras la eliminación en Copa Sudamericana

Renato Gaúcho renunció tras la eliminación de Fluminense en la Sudamericana. El 1-1 con Lanús desató disturbios en Maracaná y podría traer sanciones al club.

    Fluminense quedó eliminado de la Copa Sudamericana, tras empatar en casa 1-1 con Lanús, que venía con la ventaja del 1-0 logrado en Argentina. FOTO TOMADA X@Sudamericana
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

El entrenador Renato Gaúcho presentó su renuncia tras la eliminación sufrida por su equipo, el Fluminense, ante Lanús en la Copa Sudamericana.

Le puede interesar: ¡Más talento cafetero! Fluminense anunció el fichaje del extremo Santiago Moreno, ¿será el heredero de Jhon Arias?

Fluminense, equipo en el que milita el colombiano Kevin Serna, empató 1-1 en Río de Janeiro con Lanús y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, ya que en el duelo de ida había perdido 1-0 en Argentina.

“Presenté mi renuncia”, dijo en rueda de prensa el técnico, entre críticas por el tropiezo en el estadio Maracaná.

“A partir de ahora va a estar otro aquí” y “quiero ver si va a poner el equipo que el torcedor quiere o el equipo que tiene en su cabeza”, agregó con disgusto, al asegurar que siempre intentó “hacer lo mejor posible por el club” carioca.

Aseguró que va a “descansar” y “dejar que los sabios de internet sigan hablando de fútbol”.

La violencia se tomó el Maracaná

Un nuevo episodio de violencia se vivió en la Copa Sudamericana, tras lo vivido en el pasado 20 de agosto, en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires, en partido de octavos de final, que dejó 19 heridos.

El fracaso del Flu queda marcado por los choques entre la policía y aficionados del Lanús, que retrasaron por cerca de 20 minutos el inicio del segundo tiempo.

La trifulca, con la policía cargando contra hinchas visitantes con cachiporras y, por momentos, gases lacrimógenos, podría derivar en una multa para el equipo carioca, por ser local y por ello responsable de la seguridad.

Futbolistas de Lanús se acercaron a la zona donde se registraba la riña, mirando hacia los graderíos, mientras hacían gestos de rechazo.

Hay que recordar que, tras los hechos presentados en Buenos Aires, Independiente fue descalificado y La U pasó a cuartos de final del torneo.

Siga leyendo: ¿Regresa un viejo conocido? Este sería el reemplazo de Gabriel Raimondi como técnico de América de Cali

