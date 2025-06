¿Va a renunciar el técnico Javier Gandolfi a Nacional? Esta fue su respuesta

Una derrota que costó la eliminación y un técnico que no esconde ni el dolor ni la determinación. Atlético Nacional cayó 0-1 ante Millonarios en el Atanasio Girardot, en un partido que no solo marcó la eliminación del conjunto verdolaga de las cuadrangulares semifinales, sino que dejó en el aire interrogante sobre el futuro del cuerpo técnico encabezado por Javier Gandolfi.



Sin embargo, fue el propio entrenador argentino quien se encargó de disipar dudas: su compromiso con el proyecto sigue firme.



¿Javier Gandolfi renunció a Atlético Nacional?

Gandolfi compareció ante los medios para hacer una lectura honesta del momento deportivo: “Cuando llegué a la institución firmé un contrato por dos años, no lo firmé por objetivos, porque hay distintos objetivos que sí logramos y este tristemente no. Pero cuando firmo un contrato, firmo un proyecto. Sino, habría que cambiar el formato del contrato”. Sus palabras no solo aluden al revés sufrido en la Liga, sino a una visión más amplia del proceso que inició en Atlético Nacional.

El dolor de la eliminación y la presión verdolaga

El estratega reconoció con franqueza el dolor que deja la eliminación, especialmente en un club donde el empate suele tener sabor a derrota. “Obviamente dolido, como lo está el plantel, porque estamos acostumbrados a ganar. Es una institución donde empatar es perder”, comentó, dejando en claro el alto nivel de exigencia que se vive en el entorno verdolaga.



Aun así, destacó que ese mismo nivel de presión lo motiva a seguir trabajando: “Estoy con fuerza y 100% convencido de que esto es fútbol. Me duele, me deja triste, pero seguramente cada uno tiene tiempo para hacer un duelo. En este caso, tanto cuando gano como cuando pierdo, el duelo es corto, porque no me quedo ni con una derrota ni con un triunfo”.

Para el entrenador, la eliminación de la Liga no borra el resto del camino recorrido. Gandolfi recordó que, si bien no se logró el objetivo del campeonato local, la Copa Libertadores continúa siendo una de las metas trazadas desde su llegada al club: “La Liga era uno de los objetivos, el otro es la Libertadores. Uno se está logrando, el otro no. Pero hay contratos en los que habría que cambiar el formato si pensamos que, si no se logra un resultado, hay que salir”.

Lejos de mostrarse debilitado, el técnico resaltó que hubo entrega del grupo y mantiene intacta su motivación: “Trabajo siempre de la misma manera y tengo la confianza 100% en este plantel. Estoy fuerte, ilusionado y el fútbol es también procesos. Entiendo que son resultados porque es así, algunos son positivos y hoy me tocó este negativo. Y estoy acá para dar la cara”.