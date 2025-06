“Nos sacamos una mochila importante de encima”: Javier Gandolfi tras triunfo de Nacional sobre Santa Fe

“En el segundo tiempo (ante Santa Fe) no recibimos goles, no nos patearon al arco y David Ospina no tapó ningún balón, osea que trabajamos bien la parte defensiva. No fuimos claros al momento de la finalización, pero creo que generamos más situaciones de gol que en el primer tiempo”, añadió.

Javier Gandolfi hizo énfasis y rescató el carácter de sus dirigidos, un aspecto que, según su criterio, se necesitaba para este partido ante el elenco albirrojo, y que pudieron demostrar.

