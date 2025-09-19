x

Así brilló Linda Caicedo en el inicio de la Liga de Campeones: “Quiere ser la mejor del mundo”, dijo su técnico

Linda Caicedo brilló con gol y asistencia en la Liga de Campeones Femenina, siendo elegida jugadora del partido con el Real Madrid ante Eintracht Frankfurt. Así reacciona su técnico y lo que significa este inicio para su carrera internacional.

  Linda Caicedo, de 20 años, es una de las grandes figuras del Real Madrid. FOTO: GETTY
    Linda Caicedo, de 20 años, es una de las grandes figuras del Real Madrid. FOTO: GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 5 horas
Linda Caicedo acaparó la atención el jueves en la Liga de Campeones Femenina. Con su destreza con el balón, desequilibrio, gambeta, velocidad, asistencia y gol, la colombiana fue la gran figura en el duelo que su equipo Real Madrid superó la fase previa de la competición con un contundente triunfo ante 3-0 ante el Eintracht Frankfurt.

Lea: Videos | Dávinson y Luis Suárez, dos caras opuestas de la jornada de colombianos en Champions

El conjunto español mostró superioridad en el estadio Alfredo Di Stéfano. Luego del 1-2 en la ida, el elenco de la colombiana saltó con determinación para lograr su clasificación y antes de los 35 minutos ya ganaba por 2-0 gracias con goles de Naomie Feller (9’), tras centro de Linda, y Signe Bruun (34’), luego de una gran cabalgata de unos 70 metros de Caicedo, dejando en el camino a unas cinco rivales y dejando sola a Brunn contra la portera rival para que definiera.

Además, Linda, para confirmar su buen momento, selló el triunfo al minuto 60. Su equipo logró por quinta vez seguida su cupo a la primera fase de la Women’s Champions League.

Este viernes, las dirigidas por Pau Quesada conocerán a sus rivales en la fase liga de la competición tras el sorteo que se celebrará en Nyon.

En rueda de prensa, Quesada resaltó el trabajo de Caicedo, quien fue premiada como el mejor jugador del encuentro.

“He visto su ambición desde el primer día. Quiere ser una de las mejores del mundo, está en el club ideal para seguir creciendo, es la que más balones ha recuperado en campo propio y rival y me quedo con su trabajo en ataque y en repliegue”, señaló Quesada.

“Su compromiso a nivel defensivo ha sido altísimo y con balón el equipo trabaja para conseguirle situaciones con ventaja”, resaltó el estratega sobre la colombiana.

¿Cuántos goles lleva Linda Caicedo con el Real Madrid en Champions?
Hasta este partido, la colombiana sumó un gol y una asistencia, siendo clave en la clasificación del equipo.
¿Por qué fue elegida Linda Caicedo jugadora del partido?
La UEFA la premió por su gol, asistencia y gran aporte defensivo y ofensivo durante los 90 minutos.
¿Qué rivales enfrentará el Real Madrid tras vencer a Eintracht Frankfurt?
El club conocerá sus rivales en el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones en Nyon.

