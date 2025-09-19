Así brilló Linda Caicedo en el inicio de la Liga de Campeones: “Quiere ser la mejor del mundo”, dijo su técnico

Linda Caicedo acaparó la atención el jueves en la Liga de Campeones Femenina. Con su destreza con el balón, desequilibrio, gambeta, velocidad, asistencia y gol, la colombiana fue la gran figura en el duelo que su equipo Real Madrid superó la fase previa de la competición con un contundente triunfo ante 3-0 ante el Eintracht Frankfurt.

Lea: Videos | Dávinson y Luis Suárez, dos caras opuestas de la jornada de colombianos en Champions

El conjunto español mostró superioridad en el estadio Alfredo Di Stéfano. Luego del 1-2 en la ida, el elenco de la colombiana saltó con determinación para lograr su clasificación y antes de los 35 minutos ya ganaba por 2-0 gracias con goles de Naomie Feller (9’), tras centro de Linda, y Signe Bruun (34’), luego de una gran cabalgata de unos 70 metros de Caicedo, dejando en el camino a unas cinco rivales y dejando sola a Brunn contra la portera rival para que definiera.