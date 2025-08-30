Video | Golazo y tercer festejo de Luis Díaz con el Bayern de Múnich, que venció 3-2 al Augsburgo

El Bayern de Múnich sigue mostrando su poderío en la Bundesliga: venció 3-2 como visitante al Augsburgo, y Luis Díaz fue protagonista. El colombiano puso el 2-0 en el cierre del primer tiempo. La primera anotación la consiguió Gnabry (28’) y Olise puso el tercero. En ese momento el conjunto local aflojó y descontó por intermedio de Jakic (53’) y Komur (76’).
Lucho sumó así su tercer gol con el equipo bávaro, y lo hizo en una posición que cada vez domina más: la de “9” temporal, en la que llega desde fuera del área para definir con precisión.