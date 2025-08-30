Video | Golazo y tercer festejo de Luis Díaz con el Bayern de Múnich, que venció 3-2 al Augsburgo

El Bayern de Múnich sigue mostrando su poderío en la Bundesliga: venció 3-2 como visitante al Augsburgo, y Luis Díaz fue protagonista. El colombiano puso el 2-0 en el cierre del primer tiempo. La primera anotación la consiguió Gnabry (28’) y Olise puso el tercero. En ese momento el conjunto local aflojó y descontó por intermedio de Jakic (53’) y Komur (76’). Lucho sumó así su tercer gol con el equipo bávaro, y lo hizo en una posición que cada vez domina más: la de “9” temporal, en la que llega desde fuera del área para definir con precisión.

No es casualidad que Díaz aparezca en esa zona de peligro. Por un lado, el extremo sabe ejecutar a la perfección ese movimiento; por otro, el entrenador Vincent Kompany probablemente lo solicita constantemente para aprovechar la movilidad y el olfato goleador del colombiano.

Esta capacidad de interpretar cuándo aparecer en zona de ataque lo diferencia de otros extremos, como Kingsley Coman, cuya trayectoria y estilo no pasan tanto por el área.

La presencia de un delantero como Harry Kane, que suele retrasarse y atraer la atención de los defensores rivales, amplía las posibilidades del Bayern. Tener jugadores como Luis Díaz o Serge Gnabry, capaces de asumir temporalmente la posición de “9” y leer el momento adecuado para atacar, añade una dimensión estratégica valiosa: se generan más opciones de gol y se rompe la defensa rival en espacios que, de otro modo, serían difíciles de aprovechar.