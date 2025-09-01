Luis Díaz está cerca de ser el primer colombiano en conseguir importante logro en eliminatorias, ¿de qué se trata?

Ha tenido una gran eliminatoria. Se ha destacado, como la gente pedía, en partidos importantes, donde hay que demostrar “categoría”. Luis Díaz, el mejor futbolista colombiano a nivel internacional del momento, suma siete goles en las clasificatorias al Mundial Norteamérica 2026. Es, por el momento, el máximo goleador del torneo que lleva a la Copa del Mundo.
La Selección Colombia, que ha estado cerca de alcanzar la clasificación matemática al torneo que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año, ha marcado 19 goles en las eliminatorias que iniciaron en septiembre de 2023, contra Venezuela.