“Es fruto de la presión, la tensión”: Luis Enrique explicó manotazo a jugador del Chelsea tras perder el Mundial de Clubes

“Hay empujones por parte de todos. No es lo mejor, es fruto de la presión y de la tensión del partido y no tengo nada más que añadir”, dijo el DT de los parisinos. “Mi intención claramente era separar a los jugadores para que la situación no fuera a más”.

Sobre el partido, Luis Enrique reconoció que el Chelsea había sido merecedor del trofeo. “Creo que jugaron muy bien durante todo el partido y merecieron la victoria y el trofeo”, aseguró, y reconoció que sus dirigidos no encontraron su “ritmo”.