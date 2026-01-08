Luis Fernando Muriel no llegaría Nacional, pero sí jugaría en Colombia, ¿en qué equipo?

El delantero Luis Fernando Muriel, a sus 34 años, cumpliría el sueño de jugar en el equipo de sus amores, por lo que la opción de formar parte de Atlético Nacional 2026 se esfuman.
Muriel quien se inició como futbolista profesional en el Deportivo Cali, y tiene un gran recorrido internacional, ya que pasó por Granada y Sevilla en España; Lecce, Udinese, Sampdoria, Fiorentina y Atalanta en Italia y recientemente en el Orlando City de Estados Unidos parece estar muy cerca de volver al fútbol colombiano.
Aunque inicialmente se habló de la opción de llegar al Verde paisas, lo cierto es que Muriel quiere cumplir su sueño y por ello, la oportunidad de jugar en el Junior de Barranquilla, parece que es su prioridad.