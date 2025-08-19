La posible nómina titular de Atlético Nacional este martes ante São Paulo por Copa Libertadores

El São Paulo del entrenador argentino Hernán Crespo recibirá este martes al peligroso Atlético Nacional colombiano, con la mira en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
La ida de este cruce de octavos de final, disputada la semana pasada en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, finalizó con empate 0-0.
Allí, el cuadro verde le perdonó la vida al São Paulo, pues Edwin Cardona falló dos penaltis.
En el elenco de Antioquia hay confianza. Viene de igualar el sábado 2-2 con Fortaleza en el Torneo Clausura de Colombia. El orientador Javier Gandolfi dio descanso a varios titulares.
Dos veces campeón de la Copa Libertadores (1989 y 2016), el Verdolaga muestra positivismo en salir bien parado.
“Estamos con toda la ilusión”, advirtió Gandolfi antes del viaje. “Regresaremos de Brasil con la clasificación”, se atrevió a prometer.
El ganador chocará en cuartos de final con el triunfador de la serie entre Botafogo y Liga de Quito, que se define el jueves tras una victoria 1-0 del Fogão la semana pasada en Río de Janeiro.