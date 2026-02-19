x

Video | Romario deslumbra con 60 años: así se vio jugando fútbol playa en pleno Carnaval de Río

El exfutbolista y ahora político brasileño luce de buena manera física a pesar de su edad.

    El futbolista brasileño Romario, en el centro de la foto, con pantaloneta roja, de flores, es uno de los mejores delanteros de la historia. Foto: tomada del Instagram de @romariofaria
Brandon Martínez González
Deportes

hace 2 horas
No se le nota la edad. Con 60 años tiene mejor estado físico que cualquier joven: los brazos fuertes y definidos, el pecho igual, un abdomen plano. De no ser por el cabello canoso, cualquiera podría pensar que el exfutbolista brasileño Romario es un juvenil listo para debutar de nuevo y ser una figura en el balompié internacional.

Romario siempre tuvo un talento descomunal. Decían que, cuando quería, hacía con el balón lo que su voluntad dictara. Por eso marcó más de 700 goles en su carrera profesional. Además, fue figura en el Vasco da Gama, PSV de Países Bajos, Barcelona, Flamengo, Valencia, Fluminense, Al-Sadd, Miami FC y Adelaida F.C. Además, estuvo en la Selección de Brasil que ganó el Mundial de 1994.

Entérese: Top 5 de jugadores con más goles en la historia del fútbol: hay tres sudamericanos

“El Chapulín”, como era conocido, jugó como profesional entre 1985 y 2009 (24 años). Fue el ídolo de Ronaldo Nazario da Lima, uno de los mejores delanteros de la historia. Sin embargo, tuvo un problema grande: era algo indisciplinado, le gustaba beber, la fiesta.

¿Cómo se vio a Romario durante el Carnaval de Río de Janeiro?

Por eso dejó varias veces “tirados” los equipos españoles para los que jugó y regresó a Río de Janeiro. Sin embargo, fue un futbolista de época. Por eso mucha gente lo recuerda aún. Ese es el motivo por el cual esta semana las redes sociales se llenaron de videos suyos dando una clase magistral de cómo se juega fútbol playa.

En el marco del Carnaval de Río de Janeiro 2026, Romario apareció con un grupo de amigos en una de las playas de esa ciudad jugando ese deporte, uno de los que más personas practican en suelo brasileño cuando van al mar.

Puede leer: Este es el panorama de los clubes de los colombianos en la Champions League

Ahí se vio alegre, con la calidad técnica intacta y, además, con un porte físico que tranquilamente le daría para ser considerado un sugar daddy: ha envejecido bien uno de los mejores futbolistas brasileños de la historia que, además, también se ha dedicado a la política. Ahora, en esta vida, sí puede disfrutar con más tranquilidad de las fiestas que tantas canas le sacaron a los directivos de los clubes para los que jugó.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos goles hizo Romario en su carrera?
Marcó más de 700 goles oficiales a lo largo de su trayectoria profesional.
¿En qué equipos jugó Romário?
Entre otros, Vasco da Gama, PSV, Barcelona y Flamengo

