¿De qué está hecha la paisa Stefany Cuadrado, la nueva estrella del ciclismo de pista mundial?

Lo que hace Stefany Cuadrado Flórez en el ciclismo de pista internacional es espectacular. Apenas tiene 19 años y en su primera temporada en la categoría mayores impresiona. A más de dos años para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, muchos ya la ven, si continúa con su regularidad, como candidata a medalla. Ella evidencia fortaleza física y mental. “A la pista salgo a disfrutar, veo todo como un juego, no pienso en las rivales, mi rival soy yo misma”, dice.
La sorpresa es mayor porque a diferencia de muchos corredores, la deportista que nació en Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, donde la temperatura promedia los 31 grados centígrados, comenzó hace solo cinco años a practicar ciclismo, y eso que lo hizo por entretenimiento para salir del encierro cuando se vivía la pandemia del covid. Antes competía en tenis de mesa, pero su agilidad y destreza física las puso sobre la bici.
En 2024 logró una inédita actuación tras alcanzar, en el Mundial júnior, los títulos del keirin, la velocidad y los 500 metros contrarreloj en Luoyang, China. En el ámbito continental, como juvenil, ya había alcanzado siete preseas de oro. Un mes antes del certamen en territorio asiático, Cuadrado, de tez morena y quien representa al equipo Orgullo Paisa, ya había sorprendido con su participación, recién cumplidos los 18 años, en los Olímpicos de París, y por su increíble resultado: estableció récord mundial juvenil de la velocidad (200 metros, 10,508 segundos).
En la presente temporada sus progresos son asombrosos. En su debut en el Panamericano de mayores en Asunción, Paraguay, deslumbró. Primero se proclamó campeona del kilómetro contrarreloj con un registro de 1.07,843, y luego obtuvo dos metales de plata, en la velocidad por equipos y en velocidad individual, y un bronce en el keirin. Después, en el Nacional élite de pista en Cali, triunfó ante las más experimentadas: ganó en velocidad individual, equipos, kilómetro y keirin.