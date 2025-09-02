Egan Bernal tras la décima etapa de la Vuelta: “No tuve mi mejor día, pero igual lo salvé”

La Vuelta a España tuvo cambios en el comienzo de la segunda semana de competencia. El noruego Torstein Træen (Bahrain – Victorious), luego de cuatro jornadas, cedió el liderato, a manos ahora del danés Jonas Vingegaard (Visma), mientras que Egan Bernal (Ineos) vivió su día más difícil en lo que va de carrera aunque en la parte final del recorrido se recuperó y sus pérdidas no fueron tan grandes como se pensaba.
La edición 80 de la ronda ibérica, que vivió el lunes su primer descanso, se reanudó con una fracción de 175,3 kilómetros desde el Parque de la Naturaleza Sendaviva, que resultó infernal para los pedalistas en sus últimos 9 kilómetros de ascenso rumbo a la meta en El Ferial Larra Belagua, en Navarra, puerto de primera categoría donde logró la victoria el australiano Jay Vine (UAE Team Emirates).
En esa subida, con una inclinación del 6.2%, Vine dio cacería al último fugado del día, el local Pablo Castrillo (Movistar Team), para llevarse, luego de un tiempo de 3:56.24, su segunda victoria en el presente certamen. Líder a la vez de la montaña, el australiano había ganado la etapa 6, con final en Pal, Andorra.