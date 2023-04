Afterlife reveló su cartel para Medellín y las redes están encendidas

Hasta el momento el show —que inició en 2016 en Barcelona, España— solo había visitado Brasil, Argentina y México en Latinoamérica. Medellín ha sido escogida para traer un evento que, en su página web oficial, ha sido llamado una “odisea a lo desconocido”.

En cada uno de los dos días seis actos musicales subirán al escenario: el concierto del viernes tendrá a Ubbah, 8Kays, Recondite, Massano y CamelPhat, Tale Of Us. El sábado los turnos ante el público les corresponderán a Layla Benitez, Sasha Carassi, Woo York, CamelPhat, Agents Of Time y, nuevamente, a Tale Of Us.

Los precios de las boletas oscilan entre los $369.000 hasta $1.926.000. Los puntos para adquirirlas son los Centros Comerciales Los Molinos, Premium Plaza, Viva Envigado, Puerta del Norte. También en el Teatro Laureles, el de la Universidad de Medellín, el Pablo Tobón Uribe y en la sede de Latina Estéreo.